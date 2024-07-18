إبداع إيلي صعب على مسرح توسكانا مع أندريا بوتشيللي... فستان خلّاب بالأسود والذهبي (صور)

نشر المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب مجموعة من الصور عبر صفحته الرسمية على إنستغرام للفنانة صوفيا كارسون مع المغني الإيطالي أندريا بوتشيللي في حفل غنائي جمعهما بمدينة توسكانا بإيطاليا.

وارتدت الممثلة الأميركية فستاناً راقٍ باللونين الأسود والذهبي من تصميم المُبدع اللبناني، بينما ارتدى النجم الإيطالي بدلة رسمية باللون الأسود.

وعلّق صعب على المنشور بالقول: "شاركت @sofiacarson الآسرة المسرح مع أسطورة الأوبرا @andreabocelliofficial تحت قمر توسكانا في فستان إيلي صعب لخريف وشتاء 2023 من الأزياء الراقية في "Andrea Bocelli 30: The Celebration Concert".