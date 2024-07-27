والدا ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا وجها رسالة مؤثرة لابنتهما عبر شاشة الـLBCI... وهذا ما قالاه (فيديو)

بعد إعلان ابنتهما ملكة جمال لبنان لعام 2024، أطل والدا ندى كوسا عبر شاشة الـLBCI.وأكد بسام، والد ندى، أنه "كان واثقا 90% من أنها ستفوز باللقب، فهي تمتلك كل المقومات من جمال الشكل وصولا الى الروح الجميلة"، واعتبر أنها تشبه والدتها.وأضاف: "أتمنى لها التوفيق، وأن تتمكن من تمثيل بلدها وشعبها بالطريقة الصحيحة".أما والدتها، فهنأت جميع المشتركات لوصولهن لهذه المرحلة، ووجهت لابنتها كلمات مؤثرة قائلة: "توجهي الى الأمام، ويمكنك تحقيق خياراتك مهما كانت، وهي أرادت أن تدخل الى هذه المسابقة، والحمدلله أنها وصلت".