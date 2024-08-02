كيندال جينر تثير الجدل بإطلالتها البيضاء في باريس... هكذا بدت! (صور)

كيندال جينر تثير الجدل بإطلالتها البيضاء في باريس... هكذا بدت! (صور)



أبهرت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر محبيها بفستانها الأبيض القصير ولكنها أثارت الجدل في الوقت نفسه كونها ارتدته من دون حمالة صدر مساء الخميس أثناء توجهها لتناول العشاء في باريس.



وفي التفاصيل، حضرت كيندال جينر قبل تناول العشاء لمتابعة نهائي الألعاب الأولمبية للسيدات والتي انتهت بفوز سيمون بايلز بالميدالية الذهبية السادسة التاريخية، وفق ما نقل موقع