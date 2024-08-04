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"طلب المساعدة مش ضعف"... في الذكرى الرابعة لانفجار المرفأ: هذا ما قالته ملكة جمال لبنان ندى كوسا

موضة وجمال
2024-08-04 | 11:27
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&quot;طلب المساعدة مش ضعف&quot;... في الذكرى الرابعة لانفجار المرفأ: هذا ما قالته ملكة جمال لبنان ندى كوسا
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"طلب المساعدة مش ضعف"... في الذكرى الرابعة لانفجار المرفأ: هذا ما قالته ملكة جمال لبنان ندى كوسا

نشرت ملكة جمال لبنان ندى كوسا في حسابها عبر موقع إنسغرام، في خاصة القصص القصيرة منشورا تحدثت خلاله عن انفجار المرفأ وتداعياته.

وكتبت ندى كوسا: "بالرابع من آب منتذكر بألم الحادثة لهزت بيروت وتركت أثر عميق بنفوسنا... اليوم، وبعد 4 سنين، عدد كبير من المواطنين بعدن عم بعانوا من جروحات وصعوبات جسدية نتيجة الحادثة... بس الأكيد انو في عدد أكبر عم بعانوا كل يوم وبصمت من أوجاع وجروحات داخلية ما عم يعرفوا يعبروا عنها... الصدمة والخوف والفقدان معاناة بعيشها عدد كبير من الناس... طلب المساعدة مش ضعف وهو الخطوة الأولى لنواجه هالصراع الداخلي سوا".
 

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