روسيا تتوج "ملكة جمال المتزوجات" الجديدة... تعرّفوا على الفائزة في المسابقة المميزة!

روسيا تتوج "ملكة جمال المتزوجات" الجديدة... تعرّفوا على الفائزة في المسابقة المميزة!



فازت ليودميلا روجنيفا خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال روسيا الخاصة بالنساء المتزوجات للعام 2024.



وفي التفاصيل، روجنيفا هي أم لثلاثة أطفال من بطرسبورغ، وتبلغ من العمر 40 عاما.



ووُلدت روجنيفا في جمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية حيث أمضت طفولتها، وتخرجت من المدرسة الثانوية في منطقة القوقاز الروسية، والتحقت بجامعة بطرسبورغ، وفق ما نقل بيان وكالة "نوفوستي" الروسية.



وكانت إيفجينيا موروزوفا الوصيفة الأولى لملكة جمال المتزوجات، أما الوصيفة الثانية فكانت غالينا باشكوفا وحصدت كريستينا فولسكايا لقب "ملكة الجمال الكلاسيكية".



ويُذكر أن الدور النهائي لمسابقة الجمال الوطنية السادسة والعشرين للنساء المتزوجات أُقيم في قاعة الحفلات الموسيقية الكبيرة في مركز الفولكلور في موسكو.