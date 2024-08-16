فاليري أبو شقرا تنعى مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق: "قلبي مكسور" (صورة)

فاليري أبو شقرا تنعى مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق: "قلبي مكسور" (صورة)

نعت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام.



وظهرت فاليري أبو شقرا بفستان أحمر أنيق برفقة الراحل أثناء اهتمامه بإطلالتها وكتبت بعض الكلمات المؤثرة باللغة الانكليزية مفادها: "منكسرة القلب... لترقد روحك بسلام".



ويُذكر أن الموت غيّب اليوم الجمعة مصفف شعر المشاهير اللبناني سيمون المندلق، وذلك بعد مسيرة مهنية لامعة.