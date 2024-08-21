إطلالة كيم كارداشيان الجديدة تضعها في مرمى الانتقادات... هل قلّدت بيانكا سينسوري؟ (صور)

اتهم رواد مواقع التواصل الإجتماعي نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بتقليد بيانكا سينسوري، زوجة طليقها مغني الراب الأميركي كانييه ويست.

وفي التفاصيل، قارن الجمهور بين إطلالة كارداشيان في الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام وإطلالة سابقة لسينسوري.

وارتدت كارداشيان في الصور ثوباً باللون الأبيض مع جوارب طويلة، الأمر الذي دفع الجمهور إلى مقارنة إطلالتها بإطلالة سينسوري التي ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس الرقص بالإضافة إلى جوارب ضيقة وجريئة.

وانتقد المتابعون كارداشيان في قسم التعليقات، وأشاروا إليها باسم "كيمبرلي سينسوري".

وفي شهر نيسان الفائت، اتهم الجمهور كارداشيان أيضاً بتقليد سينسوري بعد ظهورها بشعر أبيض بالإضافة إلى قميص بتصميم يشبه ملابس المطبخ.

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