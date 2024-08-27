عن عمر 30 عاما... وفاة ملكة جمال لبنان للمغتربات ديما صافي بأزمة قلبية! (صور)

توفيت ديما صافي، ملكة جمال لبنان للاغتراب لعام 2017، عن عمر 30 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأعلن حساب Miss Lebanon Fan Club عبر خاصية الستوري على إنستغرام نبأ وفاة ديما، مما أثار موجة من الحزن بين محبيها ومتابعيها الذين عبروا عن تعازيهم ودعواتهم لها عبر صورها وتعليقاتهم على حسابها الشخصي على إنستغرام.

ديما كانت تحمل درجتي ماجستير، الأولى في علم التغذية والثانية في التسويق والإعلانات. وقد توجت بلقب "ملكة جمال لبنان للمغتربات" في عام 2017 خلال حفل أُقيم في أنطاليا.