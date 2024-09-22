في ختام أسبوع ميلانو للموضة... تحية من "دولتشه آند غابانا" لمادونا (فيديو)

اختُتم أسبوع الموضة في ميلانو مساء السبت بمجموعة من المفاجآت المميزة، حيث قامت دار "بوتيغا فينيتا" بدعوة ضيوفها للاستلقاء على وسائد جلدية ضخمة مستوحاة من أشكال الحيوانات، بينما قدّمت "دولتشه آند غابانا" عرضًا خاصًا تكريمًا للنجمة مادونا.

وظهرت مادونا بين الحضور في عرض "دولتشه آند غابانا"، حيث غطّى حجاب ملامح وجهها، فيما جاءت إطلالات العارضات على المنصة بمثابة تحية لها، إذ ارتدين شعورًا مستعارة باللون الأشقر تذكّر بإطلالتها الشهيرة في أغنية "ماتيرييل غيرل".

أما عرض "بوتيغا فينيتا" فتمحور حول فكرة الطفولة. وأوضح المدير الفني للدار، ماتيو بلازي، أنه استلهم العرض من مشهد في فيلم "إي تي" لستيفن سبيلبرغ، عندما تفتح الأم الخزانة ويظهر عالم من دمى الحيوانات المحشوة، حيث كان الكائن الفضائي يتظاهر بأنه واحد منها. وأشار بلازي إلى أن العرض يمثل "عالم الطفولة الخيالي، حيث كل شيء ممكن ويغمره اللعب والبهجة والمغامرة".

وشملت التصاميم فساتين واسعة مضغوطة عند الصدر، وسراويل بتصميم تنورة بساق واحدة، وملابس متعددة الطبقات ومجعّدة. ومن بين القطع المميزة، فستان مطرّز بالكبريت، مستوحى من لعبة الطفولة الجريئة والخطيرة.

وأشار بلازي إلى أنه استوحى بعض تصاميمه من لحظات بسيطة من الحياة اليومية لا ينتبه لها أحد، مثل مشهد رجل يرتدي بدلة أنيقة ويصطحب ابنته إلى المدرسة وهو يحمل حقيبة ظهرها الوردية، وهو ما ألهم تصميم حقيبة وردية تحمل أرنبًا كبيرًا.