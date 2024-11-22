وفاة والد ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم (صور)

بألم وحزن عميق، أعلنت ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم وفاة والدها، الياس حبيب نعوم، عبر منشور مؤثر على صفحتها على إنستغرام.

وشاركت نورما صورة جمعتها بوالدها وابنتيها نور وسارة، مرفقةً بتعليق مليء بالمشاعر: "لقد رحلت في وقت مبكر جدًا".

كما نشرت ورقة النعي الرسمية، معلنةً أن الراحل توفي يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني. ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم الجمعة في كنيسة مار الياس بمنطقة جسر الباشا، حيث سيتجمع الأهل والأصدقاء لوداعه وإلقاء النظرة الأخيرة.

يُذكر أن نورما نعوم حصدت لقب ملكة جمال لبنان عام 1999، وتبقى ذكرياتها العائلية المؤثرة شاهدة على قوة الروابط التي جمعتها بوالدها.