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ندى كوسا تتألق في الرياض مع والدتها خلال حدث للشخصيات البارزة (صور)

موضة وجمال
2024-12-18 | 10:31
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ندى كوسا تتألق في الرياض مع والدتها خلال حدث للشخصيات البارزة (صور)
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ندى كوسا تتألق في الرياض مع والدتها خلال حدث للشخصيات البارزة (صور)

سافرت ملكة جمال لبنان 2024، ندى كوسا، إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء برفقة والدتها للمشاركة في "قمة فوربس الشرق الأوسط للمرأة" التي أُقيمت في الرياض.

ووثّقت ندى لحظات مميزة من رحلتها عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام، حيث شاركت متابعيها أجواء الإقامة في الفندق، وتفاصيل صباح الأربعاء خلال وجبة الفطور، وصولاً إلى حضورهما الحدث الذي يحتفي بإنجازات المرأة العربية.

كما نشرت صفحة "فوربس الشرق الأوسط" على إنستغرام مجموعة صور من الفعالية، وظهرت ندى إلى جانب والدتها في إحدى اللقطات المميزة.

 

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