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تصريح يضع متسابقة في ملكة جمال الكون 2024 في مأزق: ما القصة؟
موضة وجمال
2025-01-08 | 12:11
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تصريح يضع متسابقة في ملكة جمال الكون 2024 في مأزق: ما القصة؟
تصريح يضع متسابقة في ملكة جمال الكون 2024 في مأزق: ما القصة؟
جُرّدت ماجالي بينيجام، المتسابقة التي مثّلت الأرجنتين في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2024، من لقب “Miss Universe Argentina 2024" بعدما زعمت أن نتائج المسابقة التي أقيمت في شهر تشرين الثاني 2024 "مزيفة".
وأدلت بينيجام بهذا التصريح الذي أثار الجدل خلال بث مباشر على يوتيوب مؤخرًا، زاعمة أنها "رأت أعضاء لجنة التحكيم وهم ينظرون إلى بعضهم البعض بطريقة غريبة أثناء إعلان أسماء المتسابقات اللواتي تأهلنّ إلى المرحلة النهائية".
وانتقدت بينيجام خلال البث المباشر ملكة جمال الدنمارك فيكتوريا كيير ثيلفيج التي فازت باللقب وملكة جمال بورتوريكو جينيفر كولون.
وادّعت بينيجام أن "ملكة جمال الدنمارك كانت تعلم أنها الفائزة بسبب وجود 3 حراس أمن معها على الأقل خلال الأيام الأخيرة من المسابقة، مضيفةً أنها "علمت أن النتيجة قد تقررت قبل 10 أيام".
وهاجمت بينيجام ملكة جمال بورتوريكو زاعمةً أنها "غير ودودة وارتدت أسوأ فستان خلال الحفل".
وبعد هذا التصريح، قررت منظمة ملكة جمال الكون سحب لقب "ملكة جمال الكون الأرجنتينية" من بينيجام، وشددت في بيان على أهمية احترام المتسابقات جميع الأفراد "بغض النظر عن خلفياتهم أو معتقداتهم أو تجاربهم".
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