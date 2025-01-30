بين الإبداع والابتكار... إيلي صعب وزهير مراد يعرضان تشكيلتيهما خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس

قدّم مصمم الأزياء الفرنسي فرانك سوربييه في باريس مجموعته للأزياء الراقية لربيع وصيف 2025 ضمن عرض تمحور حول الحرب والسلام وأتى مختلفا تماما عن عرض أزياء إيلي صعب الذي طغت عليه أجواء ساحرة.



وفي التفاصيل، جمع عرض سوربييه بين الموسيقى والغناء والرقص وقال المصمم البالغ 64 عاما لوكالة فرانس برس "بالنسبة لي، ليست الملابس منفصلة عن الكون أو الأجواء السائدة، وليس هدفي استعراض الملابس من أجل عرض التصاميم فقط".



وقدّم المصمم اللبناني إيلي صعب مجموعته ذات الطابع الساحر، مستخدما في تصاميمه الأورغانزا والساتان والذيول الطويلة التي تُجر ببطء على الأرض، واعتمد ألوان الباستيل والوردي والسلمون والبيج.



وظهر قماش التول والوشاح في مختلف التصاميم تقريبا وبرز التطريز بأحجار الراين بشكل متناغم مع حقائب يد صغيرة مغطاة بالأحجار الكريمة حملتها عارضات الأزياء.



وفي نهاية العرض، استغنى صعب عن هذه الأجواء الساحرة ليعرض أمام الحاضرين، ومن بينهم الممثلة إيفا لونغوريا، فساتين سهرة مذهلة من قماش الدنيم، لونها أزرق داكن، مع درزات بخيوط صفراء ظاهرة وأوشحة تغطي الكتفين.



وبدوره، قدّم المصمم اللبناني زهير مراد مجموعة تضمّ بشكل أساسي فساتين سهرة بأقمشة مطرّزة أو مغطاة بأحجار كريمة وترتر.



واعتُمد في التصاميم المستوحاة من فكرة الجزيرة الاستوائية، اللون المرجاني بالإضافة إلى الأصفر والأزرق، مع أقمشة عليها رسوم لزهور الكركديه أو طيور الجنة.



وقال مراد لوكالة فرانس برس إن "الرسالة الكامنة وراء هذه التشكيلة هي الهروب من عالمنا المحموم"، مضيفا "تخيّلت جزيرة جميلة بعيدا عن المدن والتكنولوجيا وعن العالم الذي نعيش فيه حاليا"، في إشارة إلى الوضع الصعب الذي مرّ به لبنان خلال الأشهر الأخيرة بعد الحرب.