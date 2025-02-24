ياسمينا زيتون تستمتع بوقتها على الثلج على طريقتها... هذا ما نشرته (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينا زيتون صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها على الثلج.



وظهرت زيتون في الصورة بمعطف كبير باللون البيج بالإضافة إلى قميص باللون الأسود، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة.



كما نشرت زيتون صورة أخرى أثناء وجودها في السيارة بسبب البرد القارس وهي ترتدي نظارات شمسية باللون الأسود.