إلى جانب روجيه فغالي... ندى كوسا توثق تجربتها المميزة في رالي الربيع (فيديو)

نشرت ملكة جمال لبنان لعام 2024 ندى كوسا مقطع فيديو عبر حسابها على انستغرام، وثقت من خلاله تجربتها بعد مشاركتها في سباق رالي الربيع الــ40، من تنظيم النادي اللبناني للسيارات والسياحة ATCL.

وظهرت كوسا في السيارة إلى جانب روجيه فغالي، بطل هذه النسخة من السباق، أثناء استعراضه مهاراته في رياضة "الدريفت" (Drift) بعد انتهاء السباق.

وأرفقت كوسا المقطع بعبارة: "يا لها من تجربة رائعة! تجربتي الثانية في الرالي، وما زلت في تحسن مستمر".