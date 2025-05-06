جورجينا رودريغيز تحضر الميت غالا للمرة الأولى بإطلالة مستوحاة من الأميرة ديانا (صور)

حضرت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال جورجينا رودريغيز حفل ميت غالا الذي أقيم يوم أمس الإثنين في نيويورك، للمرة الأولى.



وتألقت حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بفستان طويل من الحرير باللون الأسود مع فتحة ساق طويلة وتفاصيل من الدانتيل، حمل توقيع غورام غفاساليا، المصممة الإبداعية الحالية لدار "فيتمان" Vetements.



وأكملت جورجينا رودريغيز إطلالتها "المستوحاة من الأميرة ديانا" بحسب النقاد، بحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر المبلل بالإضافة إلى مكياج بالألوان النيود.