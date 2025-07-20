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المكياج قد يزيد احتمال الإصابة بالربو... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

موضة وجمال
2025-07-20 | 11:00
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المكياج قد يزيد احتمال الإصابة بالربو... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!
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المكياج قد يزيد احتمال الإصابة بالربو... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

وجدت دراسة جديدة أن استخدام المكياج بانتظام قد يزيد من خطر الإصابة بالربو في مرحلة البلوغ، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أظهر البحث وجود صلة محتملة بين استخدام منتجات أحمر الشفاه والماسكارا وزيادة حالات الإصابة المتأخرة بهذه الحالة التنفسية المزمنة.

ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي استخدمن الأظافر الاصطناعية وكريمات العناية بالبشرة وأحمر الخدود وأحمر الشفاه كنّ أكثر عرضة للإصابة بالربو بنسبة 47%.

واعتبر العلماء أن استخدام أحمر الخدود وأحمر الشفاه خمس مرات أسبوعيًا أو أكثر يزيد من خطر الإصابة بنسبة 18 بالمئة.

وقال باحثو المعهد الوطني الأميركي للقلب والرئة والدم، إن هذه العلاقة لم تثبت أن هذه المنتجات كانت السبب المباشر لارتفاع خطر الإصابة، لكنهم أشاروا إلى أن المواد الكيميائية الشائعة بداخلها قد تكون السبب.

ويُعتقد أن بعض هذه المواد يُضعف جهاز المناعة حيث يتداخل كل من البولي فلورو ألكيل والبارابين والفثالات والفينولات مع هرمونات الجسم.

واعتمدت الدراسة على بيانات جُمعت على مدار 12 سنة.

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