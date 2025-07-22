على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)

شارك سيليو صعب، نجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب، مقطع فيديو لزوجته زين قطامي من شهر العسل، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على منصة إنستغرام.

وأطلت زين أثناء تفاعلها على أنغام أغنية "جن جنوني" للفنان عاصي الحلاني الذي شارك في إحياء زفافها الاستثنائي يوم الجمعة الفائت.



ويُذكر أن عاصي الحلاني كان قد قام بتقديم أغنية خاصة للثنائي سيليو صعب وزين قطامي، تحت عنوان "طلو علينا".