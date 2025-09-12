أعلنت شركة رالف لورين اليوم عن إطلاق خدمة مبتكرة تحمل اسم "Ask Ralph"، وهي تجربة تسوق تفاعلية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستهلكين التفاعل مباشرة مع رؤية العلامة الفريدة والأيقونية في عالم الأناقة.

وتعمل الخدمة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع أسلوب رالف لورين الكلاسيكي، إذ توفّر إلهامًا في مجال تنسيق الأزياء من خلال عرض اقتراحات متعددة لقطع ملابس متكاملة يمكن شراؤها مباشرة، وذلك استنادًا إلى تفضيلات المستخدم وما يطلبه من تنسيقات، ضمن تشكيلة Polo Ralph Lauren للرجال والنساء. وقد بدأت الخدمة بالانطلاق اليوم عبر تطبيق رالف لورين في الولايات المتحدة.

وجاء إطلاق "Ask Ralph" نتيجة استمرار الشراكة الممتدة لعقود بين رالف لورين ومايكروسوفت، حيث تم تطويرها باستخدام منصة Azure OpenAI.

وتعتمد الخدمة على تقنيات متقدمة في الذكاء الاصطناعي التفاعلي ومعالجة اللغة الطبيعية لفهم الأسئلة المفتوحة وتفسير السياق وتقديم توصيات شخصية تحاكي إلى حد كبير تجربة الحديث مع منسق أزياء داخل المتاجر.