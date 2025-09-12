الأخبار
قبل وفاته... هذا ما طلبه جورجيو أرماني في وصيته

موضة وجمال
2025-09-12 | 15:33
مشاهدات عالية
أوصى المصمم الإيطالي الراحل جورجيو أرماني ورثته ببيع إمبراطوريته للأزياء على المدى المتوسط لإحدى كبرى شركات المنتجات الفاخرة مثل LVMH أو لوريال، رغم تمسكه بالاستقلالية طوال حياته المهنية.

وبحسب ما كشفت عنه الصحافة الإيطالية الجمعة، فإن وصيته التي فُتحت الخميس بعد وفاته في 4 أيلول عن عمر ناهز 91 عامًا، تضمنت توجيهًا صريحًا إلى المؤسسة الوريثة لشركته يقضي ببيع حصة 15%  من أسهمها خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا من تاريخ فتح الوصية.

وطلب إعطاء "الأولوية" في بيع الأسهم لمجموعة "إل في إم إتش" للمنتجات الفاخرة، أو لشركة "إسيلور لوكسوتيكا "العملاقة للنظارات، أو لشركة "لوريال" صاحبة الصدارة عالميا في مجال مستحضرات التجميل، أو لشركات أزياء مرموقة أخرى، وخصوصا تلك التي يتعاون معها أرماني أصلا.

وتبلغ قيمة مجموعة "أرماني" التي تمتد أنشطتها من الأزياء الراقية إلى الفنادق، مليارات اليورو.

في حال لم تتم عملية البيع المخطط لها بعد ثلاث إلى خمس سنوات من فتح الوصية، طلب المصمم إدراج شركته في البورصة.

كذلك، طلب المصمم من المؤسسة إدارة الشركة "بأخلاقية ونزاهة"، والتركيز على "السعي إلى أسلوب أساسي وعصري وأنيق ورصين"، و"الاهتمام بالابتكار والتميز والجودة وتحسين المنتجات".

وأكدت إدارة مجموعة "أرماني" الجمعة نشر الوصية، مضيفة أن "الواجب الأول" للمؤسسة "سيكون اقتراح اسم المدير العام الجديد للمجموعة".

وكانت إمبراطورية أرماني تضمّ في نهاية 2023 أكثر من 600 متجر في مختلف أنحاء العالم ويفوق عدد موظفيها تسعة آلاف. وبلغت إيراداتها 2,3 مليار يورو عام 2024، وفقا للمجموعة.

وكالة فرانس برس

