جيجي حديد تُشارك صورة نادرة لابنتها بمناسبة عيد ميلادها الخامس... فهل تُشبه والدتها؟ (صور)

احتفلت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد بعيد ميلاد ابنتها "خاي" الخامس، من خلال لمحة نادرة نشرتها عبر خاصية القصص على حسابها في إنستغرام.

وظهرت الطفلة خاي، ابنة جيجي من نجم البوب البريطاني زين مالك، بإطلالة لافتة تضمنت سروالاً باللونين الأزرق الفاتح والبني مع حذاء "كاوبوي" زهري اللون، فيما نسّقت إطلالتها مع سترة جينز كلاسيكية واعتمدت تسريحة الجدائل الطويلة.

وقد ظهرت جيجي في الصورة وهي تجلس بجانب ابنتها بفخر وحنان، معلّقة: "فتاتي اليوم تبلغ الخامسة من العمر"، مرفقة بوجه باكٍ متأثر.

وأضافت في رسالة مؤثرة: "عيد ميلاد سعيد لأعظم حب وأجمل هدية في حياتي".