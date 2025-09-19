الأخبار
الأخبار
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا

موضة وجمال
2025-09-19 | 11:02
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا

نشرت يولاندا حديد، والدة عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، رسالة مؤثرة عبر حسابها على مواقع التواصل، كشفت فيها عن المعاناة الصامتة التي تمر بها ابنتها بسبب مرض لايم المزمن، مرفقةً ذلك بصور عدة مؤلمة لبيلا أثناء تلقيها العلاج في المستشفى، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكتبت يولاندا، نجمة برنامج "ربّات بيوت بيفرلي هيلز" ووالدة جيجي حديد أيضاً: "مشاهدة بيلا تتألم بصمت، كانت أقسى ما مررت به كأم. الإعاقة غير المرئية لمرض لايم العصبي المزمن يصعب شرحها أو فهمها من قِبل الآخرين."

وأضافت: "لقد حاولت أن أكون قدوة في رحلتنا مع المرض، لكن ألمي لا يُقارن بألم طفلتي. بعد سنوات من الحديث عن تجربتي، توقفت عن مشاركة تفاصيلها لأني احتجت إلى وقت للتركيز على شفائي بعيدًا عن أحكام الآخرين."

وأكدت أنها لا تزال تسعى لإيجاد علاج فعّال ومتاح للجميع، وقالت: "آمل أن أتمكن قريبًا من مشاركة ما تعلمناه والأماكن التي زرناها في رحلتنا مع مجتمع مرضى لايم، فور تأكيد النتائج المخبرية."

ووجهت يولاندا رسالة خاصة إلى ابنتها بيلا، قالت فيها: "أنتِ شجاعة وعنيدة، ولا ينبغي لأي طفل أن يعاني من مرض مزمن لا علاج له. أنا معجبة بإصرارك على القتال رغم خيبات الأمل والبروتوكولات الفاشلة."

وأضافت بأسى: "لا توجد كلمات تصف الظلام والألم والجحيم الذي عشتِه منذ تشخيصك عام 2013. لم تعيشي فعلًا، بل تعلمتِ كيف تعيشي داخل سجن دماغك المشلول."

واختتمت رسالتها قائلة: "أنا فخورة بك كمقاتلة. لن تواجهي هذا الطريق وحدك. هذا المرض أسقطنا على ركبنا، لكننا دائمًا ننهض. سنواصل القتال معًا من أجل أيام أفضل. أحبك كثيرًا، يا محاربتي الشجاعة."

