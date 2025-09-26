سجن برازيلي يقيم مسابقة جمال للسجينات... وهذه المتطلبات!

شهد سجن تافاريلا بروس، وهو أكبر سجن نسائي في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يوم الأربعاء إقامة النسخة الـ19 من مسابقة "ملكة جمال تافاريلا بروس" السنوية.

وشاركت في المسابقة عشر نزيلات تم اختيارهن بناءً على سجلات السلوك والانضباط داخل السجن، حيث تنافسن على اللقب من خلال عرض أزياء قدّمن فيه تصاميم ابتكرنها بأنفسهن.

وقالت مديرة السجن آنا باولا ليوني إن لكل نزيلة مشاركة الحق في اختيار صديقة من زميلاتها داخل الزنزانة لمتابعة الحفل وتشجيعها، مؤكدة أن هذه المبادرة تسهم في رفع معنويات السجينات وتمنحهن مساحة للتعبير عن ذواتهن وإبراز مواهبهن.