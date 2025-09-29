الأخبار
بحضور النجوم في ميلانو... تكريم المصمم الراحل جورجيو أرماني في عرض تشكيلته الأخيرة
موضة وجمال
2025-09-29 | 07:30
بحضور النجوم في ميلانو... تكريم المصمم الراحل جورجيو أرماني في عرض تشكيلته الأخيرة
حضر عدد كبير من أبرز نجوم هوليوود من بينهم غلين كلوز وريتشارد غير وكيت بلانشيت مساء الأحد عرض أزياء تشكيلة الأزياء الأخيرة للمصمم الإيطالي الراحل جورجيو أرماني.
وتحوّل هذا العرض الذي كان مقررا أساسا للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دار "أرماني" للأزياء إلى تكريم أخير للمصمم العملاق الذي رحل في الرابع من أيلول عن 91 عاما.
وتولى تنظيم العرض متحف بيناكوتيكا دي بريرا المرموق في ميلانو الذي افتُتِح فيه هذا الأسبوع أيضا معرض يضم أكثر من 120 قطعة من تصاميم أرماني إلى جانب أعمال فنية من عصر النهضة، احتفالا بالذكرى الخمسين للدار التي أسسها الراحل.
ووُضعت فوانيس ورقية في الموقع، فيما تجوّلت العارضات تحت الرواق التاريخي.
وقالت الممثلة كيت بلانشيت لوكالة فرانس برس "هذه اللحظات، هذه الأجواء، تعبّر عن نفسها، هناك الكثير من الذكريات هنا الليلة".
واستُلهمت المجموعة من موقعين هما من الأهم لأرماني: ميلانو حيث كان يعيش مقابل متحف بيناكوتيكا، وجزيرة بانتيليريا البركانية الإيطالية الصغيرة النائية الواقعة بين صقلية وتونس، حيث كان يملك منزلا لقضاء العطلات.
وجمعت المجموعة بين البدلات الكلاسيكية والفساتين اللامعة، بألوان محايدة من الأخضر والأزرق والأرجواني، مجسدةً الضوء والأرض والبحر.
واستعانت المجموعة بعارضات أزياء عملن مع المصمم مدى العقود الخمسة الفائتة "لتجسيد رؤيته للمرأة".
وتبع الحدث جولة في المعرض، حيث عُرضت تصاميم شهيرة لأرماني إلى جانب روائع من الفن الإيطالي.
ومن بين القطع المعروضة البدلة التي ارتداها الممثل الأميركي ريتشارد غير في فيلم "أميركان جيغولو" عام 1980، وهو العمل الذي شكّل انطلاقة فعلية لشهرة غير وشهرة المصمم. وكانت الممثلة لورين هاتون التي شاركت ريتشارد غير بطولة الفيلم، حاضرة في عرض الازياء.
وفي ختام العرض، قدّمت سيلفانا أرماني، ابنة شقيق جورجيو أرماني، إلى جانب ليو ديل أوركو، شريك حياة المصمم ومساعده، تحية، في لحظة خيّمت عليها مشاعر التأثّر لدى عدد كبير من الحضور.
وأشارت دار الأزياء إلى أنّ "هذه المجموعة، وهي الأخيرة التي عمل عليها جورجيو أرماني شخصيا، بمثابة تعبير عن أسلوب ونهاية دورة فنية لكي تبدأ دورات جديدة".
النجوم
ميلانو...
تكريم
المصمم
الراحل
جورجيو
أرماني
تشكيلته
الأخيرة
أسبوع الموضة في باريس يطلق "عصرا جديدا" في القطاع
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-09-04
وفاة المصمم جورجيو أرماني
أخبار دولية
2025-09-04
وفاة المصمم جورجيو أرماني
موضة وجمال
2025-09-04
تفاصيل جنازة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني
موضة وجمال
2025-09-04
تفاصيل جنازة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني
آخر الأخبار
2025-09-04
وفاة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني عن 91 عاما
آخر الأخبار
2025-09-04
وفاة مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني عن 91 عاما
موضة وجمال
2025-09-21
إليكم الفائز بـ"موركس تكريمي لمصمم أزياء لبناني متميّز" في موركس دور 2025
موضة وجمال
2025-09-21
إليكم الفائز بـ"موركس تكريمي لمصمم أزياء لبناني متميّز" في موركس دور 2025
موضة وجمال
2025-09-28
أسبوع الموضة في باريس يطلق "عصرا جديدا" في القطاع
موضة وجمال
2025-09-28
أسبوع الموضة في باريس يطلق "عصرا جديدا" في القطاع
موضة وجمال
2025-09-26
سجن برازيلي يقيم مسابقة جمال للسجينات... وهذه المتطلبات!
موضة وجمال
2025-09-26
سجن برازيلي يقيم مسابقة جمال للسجينات... وهذه المتطلبات!
موضة وجمال
2025-09-21
إليكم الفائز بـ"موركس تكريمي لمصمم أزياء لبناني متميّز" في موركس دور 2025
موضة وجمال
2025-09-21
إليكم الفائز بـ"موركس تكريمي لمصمم أزياء لبناني متميّز" في موركس دور 2025
موضة وجمال
2025-09-20
جيجي حديد تُشارك صورة نادرة لابنتها بمناسبة عيد ميلادها الخامس... فهل تُشبه والدتها؟ (صور)
موضة وجمال
2025-09-20
جيجي حديد تُشارك صورة نادرة لابنتها بمناسبة عيد ميلادها الخامس... فهل تُشبه والدتها؟ (صور)
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
06:20
باسيل: على الحكومة تطبيق قانون الإنتخاب
أخبار لبنان
06:20
باسيل: على الحكومة تطبيق قانون الإنتخاب
خبر عاجل
2025-08-12
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب اليابان بنتيجة 53-41 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
خبر عاجل
2025-08-12
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب اليابان بنتيجة 53-41 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
منوعات
2025-09-19
بعد زيارته الشاطئ شعر بشيء يتحرك داخل رأسه... ما استُخرج من أذن هذا الطفل صادم: إنه حيّ! (فيديو)
منوعات
2025-09-19
بعد زيارته الشاطئ شعر بشيء يتحرك داخل رأسه... ما استُخرج من أذن هذا الطفل صادم: إنه حيّ! (فيديو)
أخبار دولية
2025-08-26
العفو الدولية: للتحقيق بتدمير إسرائيل قرى في جنوب لبنان باعتباره جريمة حرب
أخبار دولية
2025-08-26
العفو الدولية: للتحقيق بتدمير إسرائيل قرى في جنوب لبنان باعتباره جريمة حرب
أخبار لبنان
07:59
كهرباء لبنان تعلن بدء حملة شاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية... وهذا ما قاله كمال حايك للـLBCI
أخبار لبنان
07:59
كهرباء لبنان تعلن بدء حملة شاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية... وهذا ما قاله كمال حايك للـLBCI
أخبار لبنان
07:58
"التقدمي الاشتراكي" أكد ضرورة انصاف العاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
07:58
"التقدمي الاشتراكي" أكد ضرورة انصاف العاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
07:29
فقدان نصاب الجلسة التشريعية... والسبب: قانون الانتخاب
أخبار لبنان
07:29
فقدان نصاب الجلسة التشريعية... والسبب: قانون الانتخاب
أخبار لبنان
07:20
وزير الدفاع زار الراعي: أطلعناه على التطورات الأخيرة وشرحنا له الخطوات التي نقوم بها
أخبار لبنان
07:20
وزير الدفاع زار الراعي: أطلعناه على التطورات الأخيرة وشرحنا له الخطوات التي نقوم بها
أخبار لبنان
07:10
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
أخبار لبنان
07:10
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
أخبار لبنان
06:30
عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية
أخبار لبنان
06:30
عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية
أخبار لبنان
06:16
الحجار: ملتزمون بإجراء الإنتخابات في أيار... وهذا ما قاله عن تجمع الروشة
أخبار لبنان
06:16
الحجار: ملتزمون بإجراء الإنتخابات في أيار... وهذا ما قاله عن تجمع الروشة
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
