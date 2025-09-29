الأخبار
بحضور النجوم في ميلانو... تكريم المصمم الراحل جورجيو أرماني في عرض تشكيلته الأخيرة

2025-09-29 | 07:30
حضر عدد كبير من أبرز نجوم هوليوود من بينهم غلين كلوز وريتشارد غير وكيت بلانشيت مساء الأحد عرض أزياء تشكيلة الأزياء الأخيرة للمصمم الإيطالي الراحل جورجيو أرماني.

وتحوّل هذا العرض الذي كان مقررا أساسا للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس دار "أرماني" للأزياء إلى تكريم أخير للمصمم العملاق الذي رحل في الرابع من أيلول عن 91 عاما.

وتولى تنظيم العرض متحف بيناكوتيكا دي بريرا المرموق في ميلانو الذي افتُتِح فيه هذا الأسبوع أيضا معرض يضم أكثر من 120 قطعة من تصاميم أرماني إلى جانب أعمال فنية من عصر النهضة، احتفالا بالذكرى الخمسين للدار التي أسسها الراحل.

ووُضعت فوانيس ورقية في الموقع، فيما تجوّلت العارضات تحت الرواق التاريخي.

وقالت الممثلة كيت بلانشيت لوكالة فرانس برس "هذه اللحظات، هذه الأجواء، تعبّر عن نفسها، هناك الكثير من الذكريات هنا الليلة".

واستُلهمت المجموعة من موقعين هما من الأهم لأرماني: ميلانو حيث كان يعيش مقابل متحف بيناكوتيكا، وجزيرة بانتيليريا البركانية الإيطالية الصغيرة النائية الواقعة بين صقلية وتونس، حيث كان يملك منزلا لقضاء العطلات.

وجمعت المجموعة بين البدلات الكلاسيكية والفساتين اللامعة، بألوان محايدة من الأخضر والأزرق والأرجواني، مجسدةً الضوء والأرض والبحر.

واستعانت المجموعة بعارضات أزياء عملن مع المصمم مدى العقود الخمسة الفائتة "لتجسيد رؤيته للمرأة".

وتبع الحدث جولة في المعرض، حيث عُرضت تصاميم شهيرة لأرماني إلى جانب روائع من الفن الإيطالي.

ومن بين القطع المعروضة البدلة التي ارتداها الممثل الأميركي ريتشارد غير في فيلم "أميركان جيغولو" عام 1980، وهو العمل الذي شكّل انطلاقة فعلية لشهرة غير وشهرة المصمم. وكانت الممثلة لورين هاتون التي شاركت ريتشارد غير بطولة الفيلم، حاضرة في عرض الازياء.

وفي ختام العرض، قدّمت سيلفانا أرماني، ابنة شقيق جورجيو أرماني، إلى جانب ليو ديل أوركو، شريك حياة المصمم ومساعده، تحية، في لحظة خيّمت عليها مشاعر التأثّر لدى عدد كبير من الحضور.

وأشارت دار الأزياء إلى أنّ "هذه المجموعة، وهي الأخيرة التي عمل عليها جورجيو أرماني شخصيا، بمثابة تعبير عن أسلوب ونهاية دورة فنية لكي تبدأ دورات جديدة".

