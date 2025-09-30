الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)

موضة وجمال
2025-09-30 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)

خطَف جورج وأمل كلوني الأنظار كالثنائي الهوليوودي البارز خلال حضورهما العرض الأول لفيلمه الجديد الكوميدي-الدرامي Jay Kelly.

وتألق الزوجان، اللذان يحتفلان بمرور 11 عاماً على زواجهما ويشتركان في تربية توأمهما البالغ من العمر 8 سنوات، إيلا وألكسندر، على السجادة الحمراء أمام عدسات الكاميرات.
 


وظهر جورج كلوني (64 عاماً) بكامل أناقته ببدلة توكسيدو زرقاء داكنة، لكن الأضواء سرقتها زوجته المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان أمل علم الدين (47 عاماً)، التي أبهرت الحضور بفستان قصير أحمر تميز بجزء علوي من المخمل وتفاصيل ثلاثية الأبعاد مستوحاة من الثمانينات وزينة من الورود، مع حاشية قصيرة أظهرت رشاقتها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.


وفي الفيلم المرتقب من إنتاج نتفليكس، يجسد جورج شخصية نجم السينما جاي كيلي إلى جانب آدم ساندلر الذي يؤدي دور مدير أعماله المخلص رون. ويشارك في البطولة أيضاً نخبة من النجوم الحاصلين على الأوسكار مثل لورا ديرن وجيم برودبنت، إضافة إلى رايلي كيو، آيلا فيشر، بيلي كرودب، ومخرجة فيلم "باربي" غريتا غرويغ.
 

موضة وجمال

كلوني

الأنظار

بفستانها

القصير

أثناء

انضمامها

كلوني

بالعرض

الأول

لفيلمه

Kelly

(صور)

بحضور النجوم في ميلانو... تكريم المصمم الراحل جورجيو أرماني في عرض تشكيلته الأخيرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-09-09

سيلينا غوميز تخطف الأنظار بإطلالتين مختلفتين في نيويورك (صور)

LBCI
فنّ
2025-07-15

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتين مميزتين من توقيع أحمد حلاوي (صور)

LBCI
منوعات
2025-07-08

"لديّ سلّة للهواتف"... أمل كلوني تكشف: لهذا السبب لا أسمح للزوار باستخدام هواتفهم في منزلي

LBCI
فنّ
2025-09-21

ورد الخال تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في حفل الموركس دور (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-09-29

بحضور النجوم في ميلانو... تكريم المصمم الراحل جورجيو أرماني في عرض تشكيلته الأخيرة

LBCI
موضة وجمال
2025-09-28

أسبوع الموضة في باريس يطلق "عصرا جديدا" في القطاع

LBCI
موضة وجمال
2025-09-26

سجن برازيلي يقيم مسابقة جمال للسجينات... وهذه المتطلبات!

LBCI
موضة وجمال
2025-09-21

إليكم الفائز بـ"موركس تكريمي لمصمم أزياء لبناني متميّز" في موركس دور 2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-07-27

قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزله في نهر البارد ولم يعد

LBCI
أخبار لبنان
08:00

محافظ بيروت أصدر بلاغين لتنظيم تفريغ البضائع ورمي النفايات

LBCI
أخبار لبنان
05:44

نواف سلام رحب بخطة ترامب لوقف الحرب على غزة: تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

LBCI
آخر الأخبار
06:57

جولات ميدانية شملت عدداً من أصحاب المولدات في بيروت... وتسجيل محاضر ضبط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:17

وزير الإقتصاد: الكشف على ست مولدات في كل أنحاء بيروت وتبيّن وجود مخالفات

LBCI
آخر الأخبار
06:57

جولات ميدانية شملت عدداً من أصحاب المولدات في بيروت... وتسجيل محاضر ضبط

LBCI
آخر الأخبار
06:51

الجلسة التشريعية لم تنعقد بسبب عدم تأمين النصاب

LBCI
أخبار دولية
06:01

نتنياهو يعلن أنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع ترامب: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء غزة

LBCI
أخبار لبنان
03:42

هل سيطير نصاب جلسة مجلس النواب اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
03:32

مهلة وزارة الاقتصاد انتهت... ومحاضر ضبط بحق مخالفين من أصحاب المولدات

LBCI
أخبار لبنان
03:25

بعد قرار الهيئة الاتهامية... رولان الخوري الى الحرية اليوم

LBCI
أخبار دولية
02:15

بوتين: روسيا تنتصر في "المعركة العادلة" في أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:19

طارت الجلسة التشريعية... فهل تطير الانتخابات ؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
02:46

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

LBCI
أخبار لبنان
04:37

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

LBCI
اقتصاد
03:52

جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

LBCI
خبر عاجل
02:02

خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

LBCI
أخبار دولية
16:55

بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وغيرهم: ثق بالقدرة على إيجاد طريق للسلام

LBCI
أخبار دولية
14:46

البيت الأبيض أعلن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

LBCI
أخبار لبنان
08:35

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More