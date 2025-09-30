أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)

خطَف جورج وأمل كلوني الأنظار كالثنائي الهوليوودي البارز خلال حضورهما العرض الأول لفيلمه الجديد الكوميدي-الدرامي Jay Kelly.



وتألق الزوجان، اللذان يحتفلان بمرور 11 عاماً على زواجهما ويشتركان في تربية توأمهما البالغ من العمر 8 سنوات، إيلا وألكسندر، على السجادة الحمراء أمام عدسات الكاميرات.





وظهر جورج كلوني (64 عاماً) بكامل أناقته ببدلة توكسيدو زرقاء داكنة، لكن الأضواء سرقتها زوجته المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان أمل علم الدين (47 عاماً)، التي أبهرت الحضور بفستان قصير أحمر تميز بجزء علوي من المخمل وتفاصيل ثلاثية الأبعاد مستوحاة من الثمانينات وزينة من الورود، مع حاشية قصيرة أظهرت رشاقتها، وفق ما نقل موقع وظهر جورج كلوني (64 عاماً) بكامل أناقته ببدلة توكسيدو زرقاء داكنة، لكن الأضواء سرقتها زوجته المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان أمل علم الدين (47 عاماً)، التي أبهرت الحضور بفستان قصير أحمر تميز بجزء علوي من المخمل وتفاصيل ثلاثية الأبعاد مستوحاة من الثمانينات وزينة من الورود، مع حاشية قصيرة أظهرت رشاقتها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل