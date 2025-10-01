فيكتوريا بيكهام تتألق بإطلالة رمادية ناعمة في باريس... شاهدوا كيف بدت (صور)

تألقت النجمة ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة في باريس قبل عرض مجموعة ربيع وصيف 2026 الخاصة بها في أسبوع الموضة.



وارتدت بيكهام بدلة رمادية واسعة مع قميص أنيق باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية باللون الأسود وحذاء بكعب عالٍ، بالإضافة إلى قلادة فضية أنيقة وحقيبة هيرمس خضراء بنقشة جلد الثعبان.