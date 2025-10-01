سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)

تستعد الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان 2024 سارة-لينا بو جودة لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 التي ستُقام في 21 تشرين الثاني المقبل في تايلاند.



وكشفت سارة-لينا بو جودة عن تحضيراتها للمسابقة أثناء حلولها ضيفة ضمن برنامج Catchy Talk عبر شاشة الـLBCI، قائلةً إنها ركزّت بشكل كبير على طريقة المشي المطلوبة ومهارات التواصل لديها بالإضافة إلى الصورة التي ترغب يإيصالها عن لبنان خلال المسابقة.



ولفتت سارة-لينا إلى أن رسالتها في هذه المسابقة تتمحور حول موضوع الرفاه للشباب (Wellbeing for Youth)، وأهمية مساعدتهم على التغلب على الصعوبات وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لهم.



ووجهت سارة-لينا رسالة شكر لشاشة الـLBCI، التي ساندتها وقدّمت لها كل الدعم المطلوب خلال تحضيراتها لهذه المسابقة.



وعن انتخابها وصيفة أولى لملكة جمال لبنان عام 2024، قالت سارة-لينا أن هذه التجربة هي بمثابة حلم لكل شابة في لبنان، مضيفةً أنها عززت ثقتها بنفسها بشكل كبير.



لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه: