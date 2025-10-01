الأخبار
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)

موضة وجمال
2025-10-01 | 09:56
LBCI
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)
سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)

تستعد الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان 2024 سارة-لينا بو جودة لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 التي ستُقام في 21 تشرين الثاني المقبل في تايلاند.

وكشفت سارة-لينا بو جودة عن تحضيراتها للمسابقة أثناء حلولها ضيفة ضمن برنامج Catchy Talk عبر شاشة الـLBCI، قائلةً إنها ركزّت بشكل كبير على طريقة المشي المطلوبة ومهارات التواصل لديها بالإضافة إلى الصورة التي ترغب يإيصالها عن لبنان خلال المسابقة.

ولفتت سارة-لينا إلى أن رسالتها في هذه المسابقة تتمحور حول موضوع الرفاه للشباب (Wellbeing for Youth)، وأهمية مساعدتهم على التغلب على الصعوبات وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لهم.

ووجهت سارة-لينا رسالة شكر لشاشة الـLBCI، التي ساندتها وقدّمت لها كل الدعم المطلوب خلال تحضيراتها لهذه المسابقة.

وعن انتخابها وصيفة أولى لملكة جمال لبنان عام 2024، قالت سارة-لينا أن هذه التجربة هي بمثابة حلم لكل شابة في لبنان، مضيفةً أنها عززت ثقتها بنفسها بشكل كبير.

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه:
 


LBCI
موضة وجمال
2025-08-15

للمرة الأولى... فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-09-14

تقديرًا لجهودها ورسالتها الداعمة... فريق كاريتاس للشباب يمنح سارة-لينا بو جودة درع شكر وتقدير (صور)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-09-12

مؤشرات جديدة تدعم وجود حياة سابقة على كوكب المريخ... هذا ما كشفته ناسا!

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

وزير الزراعة يستقبل ملكة جمال لبنان ندى كوسا: شراكة ملهمة من أجل الزراعة المستدامة وحماية البيئة

LBCI
موضة وجمال
07:38

فيكتوريا بيكهام تتألق بإطلالة رمادية ناعمة في باريس... شاهدوا كيف بدت (صور)

LBCI
موضة وجمال
16:05

سفيرة "ديور"... رزان جمّال تتألق في حفل Rouge Dior On Stage بباريس (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
15:55

في اللوفر... فويتون" تعرض تشكيلة نسائية مريحة وأنيقة ضمن أسبوع باريس للموضة (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-09-30

أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)

LBCI
آخر الأخبار
09:36

وزارة الداخلية المغربية: إصابة 286 شخصًا واعتقال 409 آخرين في الإحتجاجات التي نظمها شبان

LBCI
أخبار لبنان
06:59

العبسي مستقبلا عقيص: لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
10:42

رسامني عرض ووفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار فرص الإستثمار وآليات تأمين التمويل للقطاع الخاص

LBCI
أخبار دولية
07:46

وزير الدفاع الإسرائيلي يوجّه "تحذيرا أخيرا" إلى سكان مدينة غزة لمغادرتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:42

وفد سوري مفاوض في لبنان... ومتري يوضح طبيعة المحادثات للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
07:15

عز الدين: لن نسمح لهذا البلد بأن يكون محمية أميركية أو مستوطنة إسرائيلية

LBCI
أخبار لبنان
07:11

وزير العمل: مراسيم جديدة ستصدر قريباً لتصويب أوضاع العمالة الأجنبية

LBCI
أخبار دولية
00:27

ترامب: عدم الفوز بجائزة نوبل سيشكّل "إهانة" للولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

LBCI
أمن وقضاء
07:43

النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

LBCI
أخبار لبنان
05:32

سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 1-10-2025

LBCI
أخبار دولية
13:39

ترامب يقول إن الولايات المتحدة قد تشهد "على الأرجح" شللًا ماليًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
آخر الأخبار
04:33

انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري

LBCI
موضة وجمال
09:56

سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:41

سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما

