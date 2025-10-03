الأخبار
صيحة خريف 2025... بديل فاخر للأسود يحمل عنوان الأناقة هذا العام

2025-10-03 | 05:38
مع بداية موسم الخريف، تتجه أنظار دور الأزياء والمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي نحو لون واحد يُعتبر عنوان الأناقة هذا العام: البورغندي، أو ما يُعرف بدرجات الأحمر الداكن.

وبعد أن شكّل الأحمر الكلاسيكي صيحة رائجة مطلع 2025 على منصات العرض وفي إطلالات الشارع، ثم تطوّر خلال الربيع إلى تدرجات أكثر نعومة مثل الأحمر الطماطمي والكورالي، يفرض البورغندي اليوم نفسه كلون أساسي للخريف، ليتناغم مع لوحة الألوان الترابية التي يطبع بها الموسم: البني الشوكولا، الزيتوني، الرمادي الداكن، والبيج الدافئ، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويؤكد الخبراء في الموضة أنّ هذا التدرج من الأحمر لم يعد مجرّد خيار جريء، بل أصبح بديلاً فاخراً وعملياً للأسود، كونه يضفي على الإطلالة توازناً يجمع بين العمق الكلاسيكي والعصرية. ويُعدّ تنسيقه مع الألوان الكريمية والبيج من أبرز الصيحات، مثل ارتداء كنزة كشمير بالبورغندي مع سروال واسع باللون العاجي وحذاء بني كلاسيكي.

أما لمن تستهويهم الخطوات التدريجية، فيمكن اعتماد اللون عبر الإكسسوارات فقط: حقيبة يد جلدية، حزام أنيق أو حذاء بكعب متوسط، جميعها خيارات تعكس شخصية صاحبتها وتضيف لمسة موسمية أنيقة.

موضة وجمال

2025...

للأسود

عنوان

الأناقة

العام

