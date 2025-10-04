لحود للـLBCI: لا يوجد سفيرة للبنان أكثر من ملكة جمال لبنان... وهذا ما تمنته (فيديو)

شكرت وزيرة السياحة لورا لحود الـLBCI التي تنظم حفل ملكة جمال لبنان، "والذي يعتبر حدثا مهما جدا، لأن ملكة جمال لبنان تمثل لبنان في العالم كله، وليس فقط بجمالها بل بعقلها وفكرها وثقافتها وأناقتها... لا يوجد سفيرة للبنان أكثر من ملكة جمال لبنان".



وأشارت لحود، في حديث للـLBCI، قبيل انطلاق الحفل المنتظر، الى حضور ملكة جمال العالم أوبال سوشاتا الى لبنان لمتابعة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان، مضيفة: "نقول لها أهلا وسهلا بك".



وختمت لحود حديثها بالقول: "نتمنى أن تفوز الفتاة الأجمل بين المتسابقات لأنها ستمثلنا في أي مكان تحل به لتتحدث عن جمال لبنان".