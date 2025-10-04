الأخبار
يعقوبيان: نتمنى أن تدخل الشابات الجميلات المشاركات الليلة في عالم السياسة

2025-10-04 | 13:25
يعقوبيان: نتمنى أن تدخل الشابات الجميلات المشاركات الليلة في عالم السياسة
يعقوبيان: نتمنى أن تدخل الشابات الجميلات المشاركات الليلة في عالم السياسة

توقعت النائب بولا يعقوبيان أن "يضيء لبنان اليوم بالجمال وبشابات جميلات وبسهرة ستكون رائعة حصوصا بوجود الـLBCI".

وفي حديثها مع الـLBCI قبيل انطلاق حفل ملكة جمال لبنان، تمنت يعقوبيان التوفيق لجميع المتسابقات.

كما تمنت يعقوبيان أن "تدخل الشابات الجميلات المشاركات الليلة في عالم السياسة، وأن يصبح هناك نساء أكثر في مجال السياسية، فالأخيرة ليست موضوعا معقدا، بل هي تدخل في كل حياتنا".

