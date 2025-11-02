الأخبار
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)

2025-11-02 | 09:16
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)
شريهان تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير... بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب (فيديو)

في افتتاحٍ استثنائي يليق بتاريخ مصر وثقافتها، خُطف الأنظار مساء أمس نحو النجمة شريهان التي تألقت خلال حفل افتتاح المتحف الجديد في القاهرة، في إطلالةٍ فاخرة ومليئة بالفخامة والرمزية.

فقد ظهرت شريهان بإطلالة لاقت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت فستاناً مترفاً من تصميم إيلي صعب، صُمّم خصيصاً لها ليعكس طابع الأناقة الكلاسيكية الممزوجة بالعصرية. الفستان تميّز بقصّة ضيّقة تبرز رشاقتها، مع ياقة مربّعة وأكمام طويلة وذيلٍ ملكيّ منسدل أضفى على إطلالتها طابعاً درامياً فريداً.

أما التطريز الدقيق بالخرز اللامع فغطّى الفستان بالكامل، ليمنح شريهان إشراقة متوهجة تحت أضواء الحفل، في مشهدٍ وصفه كثيرون بـ"العودة الملوكية" للنجمة التي طالما عُرفت بأسلوبها الأنيق وحضورها المميز.

واختارت شريهان تسريحة شعر بسيطة بشعرٍ منسدل ولامع، مكتفيةً بأقراطٍ طويلة وخواتم أنيقة، ما أضاف لمسة من الرقي الهادئ إلى إطلالتها.

حضور شريهان في الحفل، وإن كان خاطفاً، كان كفيلاً بأن يتحوّل إلى أحد أبرز لحظات الافتتاح وأكثرها تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بجمالها اللافت وأناقتها التي لا تغيب.

