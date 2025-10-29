الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الماسكارا قد تؤدي للإصابة بالسرطان"... المكياج طويل الثبات يهدد صحتك وهذه التفاصيل
موضة وجمال
2025-10-29 | 11:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"الماسكارا قد تؤدي للإصابة بالسرطان"... المكياج طويل الثبات يهدد صحتك وهذه التفاصيل
تفضّل العديد من النساء استخدام مستحضرات التجميل المقاومة للماء وطويلة الثبات مثل الماسكارا وكريم الأساس، نظراً لقدرتها على البقاء لساعات من دون أن تتأثر بالعوامل الخارجية التي تتعرض لها. لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الفعالية العالية تعود غالباً إلى احتواء هذه المستحضرات على مركبات كيميائية صناعية تعرف باسم PFAS أو المواد الكيميائية الأبدية، والتي تم تطويرها لجعل المنتجات أكثر نعومة ولمعاناً ومقاومة للماء، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتشير دراسات علمية متزايدة إلى ارتباط هذه المواد بمشكلات صحية تشمل اضطرابات هرمونية، ضعف جهاز المناعة، وارتفاع خطر الإصابة ببعض السرطانات.
ووفقاً لهيئات صحية عالمية، فقد أصبحت PFAS منتشرة في كل مكان تقريباً، بما في ذلك المياه والهواء والغبار المنزلي، كما تم العثور عليها في دم جميع البشر تقريباً.
وتُعرف هذه المواد باسم "الأبدية" لأنها لا تتحلل بسهولة، وقد تحتاج لقرون كي تختفي من البيئة، وهو ما يعني أنها قد تبقى داخل جسم الإنسان لفترات طويلة أيضاً. وتلتصق جزيئات PFAS ببروتينات الدم ويمكن أن تتداخل مع الهرمونات ووظائف المناعة، بينما تسمح بعض منتجات التجميل بوصولها إلى الجسم بسرعة عبر الجلد أو العينين.
وذكرت دراسة حديثة أن المواد المستخدمة في الماسكارا المقاومة للماء، والفاونديشن طويل الثبات وأحمر الشفاه، قد تنفذ بمرور الوقت إلى داخل الجسم، خصوصاً عند تكرار الاستخدام على مناطق جلد رقيقة أو متضررة. وتشير أبحاث إلى أن التعرض لمستويات عالية من PFAS يرتبط باستجابة مناعية أضعف للقاحات، إضافة إلى تغيرات في التمثيل الغذائي تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.
وعلى الرغم من استبدال بعض المواد المحظورة في السابق بنسخ أحدث منها، فإن خبراء البيئة يحذرون من أن البدائل الجديدة قد لا تكون أكثر أماناً، إذ قد تنتشر بسهولة أكبر داخل الجسم وتسبب آثاراً مضرة على المدى الطويل، بسبب صغر حجم جزيئاتها وقابليتها الأكبر للذوبان في الماء.
من جانبها، تؤكد جهات مسؤولة عن قطاع التجميل أن المنتجات تخضع لقوانين سلامة صارمة، فيما تعمل مبادرات تطوعية لتقليل استخدام PFAS في هذا المجال. لكن جمعيات صحية وبيئية تطالب بتشريعات أقوى تضمن حماية المستهلكين بشكل كامل.
ويشير الخبراء إلى أن تجنب هذه المواد يبدأ من قراءة ملصقات المنتجات، وتجنب أي تركيبات تضم مكونات تحمل أسماء مثل PTFE أو perfluoro- أو polyfluoro-، والبحث عن مستحضرات تحمل عبارة خالية من PFAS قدر الإمكان.
صحة وتغذية
موضة وجمال
للإصابة
بالسرطان"...
المكياج
الثبات
التفاصيل
هكذا تؤثر علاجات سرطان الثدي على البشرة... واختصاصيون ينصحون: إليك كيفية العناية بها خلال مرحلة التعافي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
0
منوعات
2025-09-17
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
منوعات
2025-09-17
بين التطمينات والشائعات حول إصابته بالسرطان... المكياج على يد ترامب يثير الجدل مجددا وهذا ما أكده الأطباء
0
صحة وتغذية
2025-09-30
لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها
صحة وتغذية
2025-09-30
لقاحات كورونا قد ترفع خطر الإصابة بهذه الأنواع من السرطان... دراسة مثيرة للجدل وهذه تفاصيلها
0
صحة وتغذية
2025-10-22
دراسة صادمة... الكيتو قد يُسرّع نمو سرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-22
دراسة صادمة... الكيتو قد يُسرّع نمو سرطان الثدي وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-10-28
هكذا تؤثر علاجات سرطان الثدي على البشرة... واختصاصيون ينصحون: إليك كيفية العناية بها خلال مرحلة التعافي
موضة وجمال
2025-10-28
هكذا تؤثر علاجات سرطان الثدي على البشرة... واختصاصيون ينصحون: إليك كيفية العناية بها خلال مرحلة التعافي
0
موضة وجمال
2025-10-26
ياسمينا زيتون تحتفل بعيد ميلادها الـ23 على طريقتها (صور)
موضة وجمال
2025-10-26
ياسمينا زيتون تحتفل بعيد ميلادها الـ23 على طريقتها (صور)
0
موضة وجمال
2025-10-24
وداعاً للصلع... مصل جديد يُعيد الشعر خلال 20 يوماً فقط
موضة وجمال
2025-10-24
وداعاً للصلع... مصل جديد يُعيد الشعر خلال 20 يوماً فقط
0
موضة وجمال
2025-10-23
هدى قطان تدعم ملكة جمال فلسطين قبل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)
موضة وجمال
2025-10-23
هدى قطان تدعم ملكة جمال فلسطين قبل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
0
آخر الأخبار
15:41
الصدي لـ #حوار_المرحلة: تأخير حصر السلاح يؤثر على أمور كئيرة ضمن لبنان منها اعادة الاعمار
آخر الأخبار
15:41
الصدي لـ #حوار_المرحلة: تأخير حصر السلاح يؤثر على أمور كئيرة ضمن لبنان منها اعادة الاعمار
0
آخر الأخبار
16:04
الصدي لـ #حوار_المرحلة: لا تعنينا التسريبات من وزارة الطاقة وليس لدينا أي شيء لنخبئه ونعمل على إعادة تفعيل مجالس الادارة في الوزارة وأتبع آلية مجلس الوزراء
آخر الأخبار
16:04
الصدي لـ #حوار_المرحلة: لا تعنينا التسريبات من وزارة الطاقة وليس لدينا أي شيء لنخبئه ونعمل على إعادة تفعيل مجالس الادارة في الوزارة وأتبع آلية مجلس الوزراء
0
آخر الأخبار
16:15
الصدي لـ #حوار_المرحلة: وافينا الهيئة الناظمة بمساعدات تقنية والبحث مع البنك الدوليّ في مستقبل قطاع التوزيع بدأ وكيفية التوجه ما إذا كان الخيار شبيه لكهرباء زحلة
آخر الأخبار
16:15
الصدي لـ #حوار_المرحلة: وافينا الهيئة الناظمة بمساعدات تقنية والبحث مع البنك الدوليّ في مستقبل قطاع التوزيع بدأ وكيفية التوجه ما إذا كان الخيار شبيه لكهرباء زحلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:48
ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
تقارير نشرة الاخبار
14:45
منافسات قوية في الجولة الثالثة من بطولة لبنان لسباقات الدفع الرباعي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ
تقارير نشرة الاخبار
14:43
للمرّة الأولى... لبنان يستقبل الملتقى الإعلاميّ العربيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار
تقارير نشرة الاخبار
14:38
معرض الصناعة اللبنانية...منصة للفرص والاستثمار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:35
الجيش الإسرائيليّ يلوّح باستعداده لأي تطورات مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
تقارير نشرة الاخبار
14:34
الـLBCI في المعقل الرئيسيّ للمخدِّرات وغرف الموت في شاتيلا شبابيكُ مخصصة لخدمة الديليفيري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قانون الإنتخاب: كرة النار تنتقل من ساحة النجمة الى بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قانون الإنتخاب: كرة النار تنتقل من ساحة النجمة الى بعبدا
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:32
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
14:32
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
0
أخبار دولية
11:05
الرئيس السوريّ: سوريا شهدت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار
أخبار دولية
11:05
الرئيس السوريّ: سوريا شهدت استثمارات بقيمة 28 مليار دولار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
حال الطقس
02:56
طقس لبنان مستقر... وهذه تفاصيله
2
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
أمن وقضاء
10:08
الجيش يتسلم 6 عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية مقتل إيليو أبو حنا و5 أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم
3
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
أخبار لبنان
09:25
رواتب ومعاشات القطاع العام متاح قبضها اعتباراً من صباح غد الخميس
4
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
أخبار لبنان
17:41
أوجيرو: إصلاح العطل الذي طرأ على الكابل البحري CADMOS
5
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
أمن وقضاء
08:12
هذا جديد قضية الفتاة التي عثر عليها مقتولة داخل مخيم شاتيلا
6
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
اسرار
00:33
أسرار الصحف 29-10-2025
7
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
رياضة
10:42
الزجاج اخترق جسده ولم يستطع المقاومة... رحيل لاعب كرة قدم في متجر للكتب بشكل مأساوي
8
أخبار لبنان
09:27
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
أخبار لبنان
09:27
أمن الدولة يُعلن تمديد فترة استقبال طلبات التطويع أسبوعًا إضافيًا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More