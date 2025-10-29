الأخبار
"الماسكارا قد تؤدي للإصابة بالسرطان"... المكياج طويل الثبات يهدد صحتك وهذه التفاصيل

2025-10-29
"الماسكارا قد تؤدي للإصابة بالسرطان"... المكياج طويل الثبات يهدد صحتك وهذه التفاصيل

تفضّل العديد من النساء استخدام مستحضرات التجميل المقاومة للماء وطويلة الثبات مثل الماسكارا وكريم الأساس، نظراً لقدرتها على البقاء لساعات من دون أن تتأثر بالعوامل الخارجية التي تتعرض لها. لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الفعالية العالية تعود غالباً إلى احتواء هذه المستحضرات على مركبات كيميائية صناعية تعرف باسم PFAS أو المواد الكيميائية الأبدية، والتي تم تطويرها لجعل المنتجات أكثر نعومة ولمعاناً ومقاومة للماء، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتشير دراسات علمية متزايدة إلى ارتباط هذه المواد بمشكلات صحية تشمل اضطرابات هرمونية، ضعف جهاز المناعة، وارتفاع خطر الإصابة ببعض السرطانات.

ووفقاً لهيئات صحية عالمية، فقد أصبحت PFAS منتشرة في كل مكان تقريباً، بما في ذلك المياه والهواء والغبار المنزلي، كما تم العثور عليها في دم جميع البشر تقريباً.

وتُعرف هذه المواد باسم "الأبدية" لأنها لا تتحلل بسهولة، وقد تحتاج لقرون كي تختفي من البيئة، وهو ما يعني أنها قد تبقى داخل جسم الإنسان لفترات طويلة أيضاً. وتلتصق جزيئات PFAS ببروتينات الدم ويمكن أن تتداخل مع الهرمونات ووظائف المناعة، بينما تسمح بعض منتجات التجميل بوصولها إلى الجسم بسرعة عبر الجلد أو العينين.

وذكرت دراسة حديثة أن المواد المستخدمة في الماسكارا المقاومة للماء، والفاونديشن طويل الثبات وأحمر الشفاه، قد تنفذ بمرور الوقت إلى داخل الجسم، خصوصاً عند تكرار الاستخدام على مناطق جلد رقيقة أو متضررة. وتشير أبحاث إلى أن التعرض لمستويات عالية من PFAS يرتبط باستجابة مناعية أضعف للقاحات، إضافة إلى تغيرات في التمثيل الغذائي تزيد من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وعلى الرغم من استبدال بعض المواد المحظورة في السابق بنسخ أحدث منها، فإن خبراء البيئة يحذرون من أن البدائل الجديدة قد لا تكون أكثر أماناً، إذ قد تنتشر بسهولة أكبر داخل الجسم وتسبب آثاراً مضرة على المدى الطويل، بسبب صغر حجم جزيئاتها وقابليتها الأكبر للذوبان في الماء.

من جانبها، تؤكد جهات مسؤولة عن قطاع التجميل أن المنتجات تخضع لقوانين سلامة صارمة، فيما تعمل مبادرات تطوعية لتقليل استخدام PFAS في هذا المجال. لكن جمعيات صحية وبيئية تطالب بتشريعات أقوى تضمن حماية المستهلكين بشكل كامل.

ويشير الخبراء إلى أن تجنب هذه المواد يبدأ من قراءة ملصقات المنتجات، وتجنب أي تركيبات تضم مكونات تحمل أسماء مثل PTFE أو perfluoro- أو polyfluoro-، والبحث عن مستحضرات تحمل عبارة خالية من PFAS قدر الإمكان.

