سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)

وصلت سارة لينا أبو جودة، الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا، إلى تايلند للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون التي تُقام هذا العام بمشاركة أكثر من 80 متسابقة من مختلف أنحاء العالم.

وغادرت سارة لينا مطار بيروت ليل أمس، لتصل اليوم إلى تايلند حيث عبّرت عن سعادتها وحماسها الكبير لخوض هذه التجربة العالمية، فكتبت عبر حسابها على إنستغرام: "لقد وصلت للتو وقلبي مليء بالحماس. لا أستطيع الانتظار لبدء اليوم الأول من هذه الرحلة المذهلة في مسابقة ملكة جمال الكون غداً ".

وتُعد مشاركة سارة لينا في هذه المسابقة محطة مهمة في مسيرتها، إذ تمثل من خلالها لبنان على المسرح العالمي، وسط دعم واسع من جمهورها الذي عبّر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فخره وتشجيعه لها، متمنّين أن ترفع اسم لبنان عالياً في المنافسة المنتظرة.