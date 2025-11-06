الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

موضة وجمال
2025-11-06 | 10:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل &quot;Miss Earth 2025&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

تعثّرت ملكة جمال أوكرانيا وسقطت على المسرح أثناء تقديمها في حفل تتويج ملكة جمال الأرض (Miss Earth).

ويُظهر مقطع الفيديو من المسابقة، التي تُقام منذ نحو ربع قرن، المتسابقة الأوكرانية ماريا غيلياسكوفا (Mariia Zheliaskova) وهي تسقط أثناء سيرها على المسرح خلال الحفل الذي أُقيم في 5 تشرين الثاني، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفيما كانت المذيعة تُعرّف بها قائلة: "إنها لا تخطف الأنظار فقط على المدرج، بل تجمع أيضاً التبرعات للجيش، وتُظهر إخلاصها العميق لبلدها وشعبها"، فقدت ماريا توازنها وسقطت على جانبها قبل أن تنهض بسرعة بابتسامة محرَجة.

وسُمع الحضور يطلقون أصوات الدهشة، ثم سارعوا إلى التصفيق تقديراً لرد فعلها السريع وشجاعتها.

ورغم سقوطها، لم تفز ماريا باللقب الرئيسي، لكنها نالت لقب "وصيفة ملكة جمال الأرض 2025".

وكتبت لاحقاً على حسابها في إنستغرام: "أنا سعيدة للغاية! مثّلت وطني بكل فخر وقوة... كانت ثلاثة أسابيع لا تُنسى في الفلبين، بدأت بالفوز بلقب ملكة جمال أوديسا، ثم ملكة جمال أوكرانيا – الأرض، والآن بهذا الإنجاز الثالث الذي يعني لي الكثير... أنا ممتنة لكل ما لدي، وأشكر الله على نعمه وعلى أنني هنا اليوم أرفع علم أوكرانيا بفخر أمام العالم".

أما اللقب العالمي لملكة جمال الأرض 2025 فذهَب إلى ناتالي بوشكينوفا من تشيكيا، التي تسلّمت التاج من جيسيكا لين من أستراليا.
 

موضة وجمال

أنيق...

أوكرانيا

تتعثر

المسرح

"Miss

Earth

2025"

(فيديو)

LBCI التالي
من فلسطين إلى الإمارات... حضور عربي لافت في حفل "ملكة جمال الكون" لعام 2025 (فيديو)
بإطلالة خلابة... سارة-لينا بو جودة تنطق اسم لبنان في حفل الافتتاح الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

جوليا مورلي تعتذر عن حضور حفل ملكة جمال لبنان 2025 وتوجّه رسالة محبّة للبنان

LBCI
موضة وجمال
13:30

من فلسطين إلى الإمارات... حضور عربي لافت في حفل "ملكة جمال الكون" لعام 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-04

الاستعدادات الاخيرة لانطلاق حفل ملكة جمال لبنان…

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
14:03

كيندل جينر تصدم جمهورها بصور عيد ميلادها الـ30 على البحر... إطلالات في قمة الجراءة!

LBCI
موضة وجمال
13:30

من فلسطين إلى الإمارات... حضور عربي لافت في حفل "ملكة جمال الكون" لعام 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
15:55

بإطلالة خلابة... سارة-لينا بو جودة تنطق اسم لبنان في حفل الافتتاح الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2025-11-05

نجم شهير يحصد لقب "الرجل الأكثر إثارة في العالم للعام 2025"... تعرفوا إليه! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-10-11

طالبان الباكستانية تتبنى هجمات أسفرت عن 23 قتيلا في شمال غرب باكستان

LBCI
خبر عاجل
2025-10-30

غارة اسرائيلية جديدة على المحمودية

LBCI
منوعات
2025-09-23

"إن لم تكوني لي فلن تكوني لأحد"... احتجز ابنة زوجته 22 سنة وأنجب منها 3 أطفال ثم أنكر جريمته: إليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
2025-10-15

اعتقد أنها تستغله... رجل ينتقم من ابنة زوجته بطريقة غير متوقعة: إليكم ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار

LBCI
رياضة
13:35

معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة

LBCI
فنّ
13:22

الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
13:21

شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:19

مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:05

أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب

LBCI
خبر عاجل
16:15

وزيرة السياحة توضح ملابسات قضية عرس مغارة جعيتا... وإقفال موقت للمغارة

LBCI
أخبار لبنان
03:17

كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسيّ

LBCI
أخبار لبنان
06:33

معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت

LBCI
موضة وجمال
10:07

سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:42

الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم

LBCI
أخبار لبنان
08:25

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل

LBCI
أخبار لبنان
08:38

بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More