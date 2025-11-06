الأخبار
من فلسطين إلى الإمارات... حضور عربي لافت في حفل "ملكة جمال الكون" لعام 2025 (فيديو)

موضة وجمال
2025-11-06 | 13:30
مشاهدات عالية
من فلسطين إلى الإمارات... حضور عربي لافت في حفل "ملكة جمال الكون" لعام 2025 (فيديو)

شهدت تايلاند أمس لحظة مؤثرة خلال الحفل الافتتاحي الرسمي لمسابقة "ملكة جمال الكون" لعام 2025، حينما علت أصوات المتسابقات العرب بفخر وهنّ ينطقن أسماء بلدانهنّ على المسرح العالمي، في مشهد جمع بين الجمال والثقة والانتماء.

فبعد أن خطفت اللبنانية سارة-لينا بو جودة الأنظار في افتتاح الحفل وهي تقول اسم لبنان بفخر أمام جمهور غفير، انضمت إليها مجموعة من المتسابقات العربيات اللواتي قدّمن لحظات مميزة حملت رسائل فخر وهوية.

فقد تألقت ملكة جمال فلسطين نادين أيوب، وهي أول ممثلة رسمية لفلسطين في تاريخ المسابقة، حيث أثارت موجة إعجاب كبيرة على مواقع التواصل بعد ظهورها المشرّف على المسرح.

أما ملكة جمال العراق، حنين القريشي، فعبّرت عن اعتزازها ببلدها من خلال إطلالة أنيقة وإطلالتها الواثقة. كما شوهدت في وقت سابق وهي تساند ملكة جمال المكسيك بعد الموقف الّتي تعرّضت له الأخيرة حيث تم نعتها بالـ"غبية".

بدورها، لفتت ملكة جمال الإمارات مريم محمد الأنظار بإطلالة راقية وأسلوب تقديمٍ يجمع بين النعومة والقوة.

ويُعدّ هذا العام من أكثر الدورات تنوعًا وتمثيلًا للثقافات، إذ تشهد المسابقة مشاركة عربية لافتة تعكس صورة جديدة عن المرأة العربية في المحافل العالمية جميلة، مثقفة، وواثقة من نفسها.

وتستمر فعاليات المسابقة في بانكوك حتى موعد التتويج المنتظر، وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة من ستفوز بلقب "ملكة جمال الكون 2025" في 21 تشرين الثاني.

 
 
@missuppageant Miss Universe Iraq 2025 @hanin_iraq #missuniverse #iraq ♬ sonido original - missuppageant
 

