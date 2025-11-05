بإطلالة خلابة... سارة-لينا بو جودة تنطق اسم لبنان في حفل الافتتاح الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

تألقت سارة-لينا بو جودة، الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان للعام 2024، خلال مشاركتها في حفل الافتتاح الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون في تايلند، حيث قدّمت للمرة الأولى التعريف الرسمي للبنان على المسرح العالمي بعبارتها الشهيرة: "سارة لينا بو جودة... لبنان".

وخطفت سارة-لينا الأنظار بإطلالتها الأنيقة وحضورها الواثق، إذ بدت مشرقة بفستانٍ رائع من تصميم ماريان بشارة، ما جعلها محط إعجاب الصحافة والجمهور في آنٍ واحد.

وقد لاقى ظهورها تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بأدائها اللافت وثقتها العالية، معتبرين أنها مثّلت لبنان بأفضل صورة في انطلاق فعاليات واحدة من أضخم مسابقات الجمال في العالم.

بدورها، شاركت سارة-لينا متابعيها لحظة فخرها على حسابها في إنستغرام قائلة: "كانت ليلة لا تُنسى بين نساء استثنائيات. نطقي لاسم بلدي بصوت عالٍ كان لحظة فخر".