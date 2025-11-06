كيندل جينر تصدم جمهورها بصور عيد ميلادها الـ30 على البحر... إطلالات في قمة الجراءة!

احتفلت عارضة الأزياء العالمية كيندل جينر بعيد ميلادها الثلاثين بطريقة جريئة أثارت تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مجموعة من الصور المثيرة من عطلتها الاستوائية عبر حسابها على إنستغرام.

وفي إحدى اللقطات، ظهرت نجمة برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With the Kardashians وهي عارية تماماً على الشاطئ بالقرب من الأمواج، بينما أظهرت صور أخرى كيندل وهي تستمتع بأشعة الشمس بلباس بحر أسود من قطعتين.

كما شاركت صورة لها وهي تسترخي في أرجوحة معلقة دون الجزء العلوي من لباس البحر، وقد وضعت كتاباً على صدرها، إلى جانب صورة أخرى بفستان أسود قصير مزيّن بالخرز وأمامها قالب حلوى مزخرف بالأصداف الصفراء.

وفي مقطع فيديو قصير، بدت كيندل وهي تستمتع بالأجواء الاستوائية الممطرة، تتأرجح في الأرجوحة والابتسامة لا تفارق وجهها، وسط تعليقات من متابعيها الذين وصفوا الإطلالة بأنها "الأكثر جرأة وأناقة في آن واحد".