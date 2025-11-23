بعد سقوطها على المسرح في تايلند… تمديد بقاء ملكة جمال جامايكا في العناية الفائقة أسبوعًا إضافيًا على الأقلّ

لا تزال المتسابقة غابرييل هنري، ملكة جمال جامايكا، ترقد في المستشفى بعد تعرضها لسقوط قاسٍ خلال حفل مسابقة ملكة جمال الكون في تايلند يوم الأربعاء، في حادثة أثارت قلق جمهورها حول العالم.

وأعلنت منظمة ملكة جمال جامايكا أن غابرييل، البالغة من العمر 28 عامًا، ليست بحالة جيدة كما كان متوقعًا، نقلاً عن شقيقتها التي قالت: "غابي لا تتحسن بالشكل الذي كنا نأمله، لكن المستشفى يواصل علاجها بالشكل المناسب".

المتسابقة محاطة بوالدتها وشقيقتها داخل مستشفىPaolo Rangsit في تايلند، حيث قرّر الأطباء إبقاءها في وحدة العناية الفائقة (ICU) لمدة لا تقل عن أسبوع، لمراقبة وضعها الصحي عن كثب وتقديم رعاية خاصة منعًا لأي مضاعفات.

وبحسب المنظمة، فإن الفريق الطبي يتابع حالتها بشكل دقيق في محاولة لتثبيت وضعها الصحي بعد حادث السقوط الذي وقع خلال تدريبات المسابقة.