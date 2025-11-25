"سأواصل الآن رحلتي بشكل مختلف"... أوليفيا ياسي تتخلى عن لقب ملكة جمال الكون لأفريقيا وأوقيانوسيا

أعلنت أوليفيا ياسي، الوصيفة الرابعة لملكة جمال الكون للعام 2025 وملكة جمال الكون لأفريقيا وأوقيانوسيا للعام 2025، استقالتها من منصبها بعد أيام من مشاركتها في المسابقة التي أقيمت في تايلاند.

وكتبت ياسي التي مثلت ساحل العاج في المسابقة في منشور عبر حسابها على انستغرام: "بصفتي ممثلة ساحل العاج في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 في بانكوك، شهدتُ بنفسي قدرتي على تحقيق إنجازات عظيمة رغم الشدائد. ولكن لمواصلة هذا المسار، يجب أن أظل وفية لقيمي: الاحترام والكرامة والتميز وتكافؤ الفرص، وهي أقوى الركائز التي توجهني".

وأوضحت أن استقالتها تشمل "أي انتماء مستقبلي للجنة ملكة جمال الكون".

ولفتت ياسي إلى أنه "طوال مسيرتي كسفيرة وملكة جمال، خدمتُ بكل التزام ومرونة وانضباط وعزيمة"، وتابعت: "ولكن، لكي أحقق كامل إمكاناتي، يجب أن أبقى راسخة في قيمي ومبادئي التوجيهية التي تمهد الطريق نحو التميز".

واستذكرت "أمنيتها الكبرى"، وهي أن تكون قدوة للجيل القادم، وكتبت: "أشجعهنّ على تجاوز حدودهنّ، والدخول بثقة إلى أماكن لا يعتقدن أنهنّ ينتمين إليها، والتمسك بهويتهنّ بفخر"، مضيفةً أن التزامها بهذا الهدف هو سبب اتخاذها قرار الاستقالة.

وقالت: "إن التخلي عن هذا الدور المُنحسر كملكة جمال الكون لأفريقيا وأوقيانوسيا سيُتيح لي تكريس نفسي بالكامل للدفاع عن القيم التي أُقدّرها". وأضافت: "أدعو المجتمعات الأفريقية والكاريبية والأميركية والمنحدرة من أصول أفريقية: واصلوا خوض غمار المجالات التي لا يُتوقع منكم النجاح فيها. دعونا نمهد الطريق للإخوة والأخوات الذين سيتبعوننا. لا ندع أحدًا يُحدد هويتنا أو يُقيد إمكاناتنا. وجودنا مُهم، ويجب أن تُسمع أصواتنا".

وهنأت ياسي الفائزة بلقب ملكة جمال الكون 2025، فاطمة بوش، وتمنت الشفاء العاجل لملكة جمال الكون جامايكا، غابرييل هنري، التي سقطت أثناء المنافسة في الجولة التمهيدية لاختيار فساتين السهرة في مسابقة ملكة جمال الكون.

وختمت: "أنا ممتنة للغاية للدعم الذي تلقيته وللتجارب التي لا تُنسى التي صقلتني. سأواصل الآن رحلتي بشكل مختلف، بنفس العزيمة على الارتقاء والإلهام. شكرًا جزيلًا لكل من شارك في هذه المغامرة الاستثنائية. دعونا نواصل الدفاع عن قيمنا ونسعى معًا نحو العظمة".

