ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: "يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا" (صور)

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "The Kardashians"، خطفت نورث ويست، ابنة النجمة كيم كارداشيان البالغة 12 عامًا، الأنظار بعدما ظهرت وهي تنتقد بجرأة إطلالات والدتها في حفلات "ميت غالا"، معتبرة أن "الناس يكرهون إطلالتها السنوية".

وعرضت الحلقة اللحظات التي سبقت مشارَكة كارداشيان في حفل "ميت غالا" لعام 2025 في متحف المتروبوليتان في نيويورك، حيث كانت النجمة تعيش حالة توتر قبل الحدث. وكشفت كيم، 45 عامًا، أنّ نورث فاجأتها في الليلة السابقة بباقة ورود وبالون كُتب عليه "بالتوفيق"، في محاولة لرفع معنوياتها.

وأظهرت الحلقة مشهداً مؤثراً من الليلة السابقة، حين دخلت نورث غرفة والدتها لتُقدّم لها باقة كبيرة من الورود، قبل أن تشجعها على حضور الحفل رغم التوتر.

وامتلأت الحلقة بلحظات دافئة بين الأم وابنتها، إذ اعترفت كيم لابنتها بأنّها تشكّل مصدر دعم أساسي لها وقالت لها: "أنتِ عامل التحفيز الأساسي بحياتي".