الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: "يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا" (صور)

موضة وجمال
2025-11-27 | 15:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: &quot;يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا&quot; (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: "يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا" (صور)

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "The Kardashians"، خطفت نورث ويست، ابنة النجمة كيم كارداشيان البالغة 12 عامًا، الأنظار بعدما ظهرت وهي تنتقد بجرأة إطلالات والدتها في حفلات "ميت غالا"، معتبرة أن "الناس يكرهون إطلالتها السنوية".

وعرضت الحلقة اللحظات التي سبقت مشارَكة كارداشيان في حفل "ميت غالا" لعام 2025 في متحف المتروبوليتان في نيويورك، حيث كانت النجمة تعيش حالة توتر قبل الحدث. وكشفت كيم، 45 عامًا، أنّ نورث فاجأتها في الليلة السابقة بباقة ورود وبالون كُتب عليه "بالتوفيق"، في محاولة لرفع معنوياتها.

وأظهرت الحلقة مشهداً مؤثراً من الليلة السابقة، حين دخلت نورث غرفة والدتها لتُقدّم لها باقة كبيرة من الورود، قبل أن تشجعها على حضور الحفل رغم التوتر.

وامتلأت الحلقة بلحظات دافئة بين الأم وابنتها، إذ اعترفت كيم لابنتها بأنّها تشكّل مصدر دعم أساسي لها وقالت لها: "أنتِ عامل التحفيز الأساسي بحياتي".

وتشارك كارداشيان أطفالها الأربعة مع زوجها السابق الفنان كانييه ويست، وقد أصبحت علاقة كيم بنورث محط اهتمام عالمي نظرًا لجرأة الأخيرة وصراحتها الدائمة.
 
 
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

كيم كارداشيان

ابنة

نورث ويست

ميت غالا

إطلالات

انتقاد

كره

الناس.

"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-09

"طبق الأصل عن ابنتها"... والدة كيم كارداشيان تثير حيرة الجمهور بعد إطلالتها الجديدة! (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-11-13

ابنة كيم كارداشيان تصدم الجمهور بثقب جديد: "يحمل مخاطر صحية مرتفعة" (صور)

LBCI
منوعات
2025-11-18

ابنة كلوديا شيفر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في حفل بنيويورك... "نسخة عن والدتها"

LBCI
فنّ
2025-10-28

إبنة بيونسيه تخطف الأنظار في حفل The Angel Ball... "صورة مصغرة لوالدتها"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-11-26

"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
موضة وجمال
2025-11-25

بعد الضجة حول رعاية جيف بيزوس وزوجته لحفل ميت غالا 2026... هكذا علّقت آنا وينتور!

LBCI
موضة وجمال
2025-11-25

"سأواصل الآن رحلتي بشكل مختلف"... أوليفيا ياسي تتخلى عن لقب ملكة جمال الكون لأفريقيا وأوقيانوسيا

LBCI
موضة وجمال
2025-11-23

بعد سقوطها على المسرح في تايلند… تمديد بقاء ملكة جمال جامايكا في العناية الفائقة أسبوعًا إضافيًا على الأقلّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-24

بلومبرغ نيوز: أرامكو السعودية تدرس خططا لجمع مليارات الدولارات من خلال بيع مجموعة من الأصول

LBCI
أخبار دولية
2025-10-15

موسكو: مسؤولون روس وسعوديون ناقشوا مشروعات طاقة مشتركة

LBCI
منوعات
2025-11-25

مبادرة مؤثرة: كنائس ومعالم تاريخية حول العالم تُضاء بالأحمر دعماً للمسيحيين المضطهدين (صور)

LBCI
خبر عاجل
2025-10-14

شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: الخطأ وارد لكننا نؤكد أن الخطأ ليس من قبلنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:12

لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

برشلونة تجمع دول المتوسط مجددًا: نحو ميثاق يرسم مستقبل المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

سمير كسّاب… الملف الذي لا يُغلق: آمال معلّقة على اللجنة اللبنانية–السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

مفاهيم مختلفة لاتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إسرائيل.. بين تهديدات الشمال واحتمالات التصعيد الإقليمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ملف حزب الله بين باريس وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:03

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
أخبار لبنان
23:56

حادث سير على اوتوستراد عمشيت

LBCI
اسرار
00:25

أسرار الصحف المحلية ٢٧-١١-٢٠٢٥

LBCI
آخر الأخبار
05:30

البابا لاوون يضع اكيلًا من الزهر على ضريح مصطفى كمال أتاتورك

LBCI
خبر عاجل
11:49

انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
07:27

الرئيس عون: نرحّب بأي دعم دولي لتثبيت الاستقرار جنوباً… والادعاءات الإسرائيلية بلا أي أساس

LBCI
أخبار لبنان
03:19

الضابطة الجمركية في البقاع تضبط كميات من المعسّل المهرَّب بعد مطاردة وإطلاق نار

LBCI
خبر عاجل
09:27

الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More