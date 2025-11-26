الأخبار
"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات

موضة وجمال
2025-11-26 | 06:51
"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات

كشفت دراسة جديدة أنّ ملايين الكائنات المجهرية التي تعيش على وجوهنا—والتي يفضل معظمنا عدم التفكير بوجودها—قد تكون في الواقع السرّ الحقيقي وراء مظهر البشرة الشاب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ووجد البحث، الذي أجرته شركة Unilever ونُشر في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، أن الأشخاص الذين يبدون أصغر من عمرهم يمتلكون ميكروبيومًا جلديًا أكثر صحة وتنوّعًا، بينما يعاني من تظهر عليهم علامات الشيخوخة المبكرة من ميكروبيوم ضعيف ومضطرب.

وأوضحت الدراسة أن سطح الوجه قد يضم أكثر من 1,000 نوع مختلف من الميكروبات، لكن نوعًا واحدًا منها—Acinetobacter—برز كعامل مؤثر في إبطاء شيخوخة البشرة. فقد لوحظ أنّ نسبه أعلى لدى أصحاب المظهر الشاب، وأقل لدى من يعانون تجاعيد مبكرة أو ترهّلًا واضحًا.

وأشار خبراء الجلد إلى أنّ حاجز البشرة هو الأساس في الحفاظ على هذا المجتمع الميكروبي المفيد. فأي ضرر يلحق به— سواء نتيجة الإفراط في غسل الوجه، استخدام منظفات قاسية، أو الإفراط في التقشير— يؤدي إلى اضطراب الميكروبيوم، ما ينعكس مباشرة بجفاف، احمرار، تهيّج، وشيخوخة مبكرة.

كما أن نمط الحياة يلعب دورًا أساسيًا: النوم الجيّد، شرب كميات كافية من الماء، ممارسة الرياضة وتناول غذاء غني بالخضار، الفواكه، والأطعمة المخمّرة… جميعها تدعم ازدهار هذه البكتيريا الجيدة.

وأكد الأطباء أن هذا المجال العلمي يشهد تطورًا سريعًا، وقد يمهد لثورة جديدة في عالم العناية بالبشرة، تقوم على تعزيز البكتيريا النافعة بدل القضاء عليها.

