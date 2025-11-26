الأخبار
"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
موضة وجمال
2025-11-26 | 06:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
كشفت دراسة جديدة أنّ ملايين الكائنات المجهرية التي تعيش على وجوهنا—والتي يفضل معظمنا عدم التفكير بوجودها—قد تكون في الواقع السرّ الحقيقي وراء مظهر البشرة الشاب، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووجد البحث، الذي أجرته شركة Unilever ونُشر في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، أن الأشخاص الذين يبدون أصغر من عمرهم يمتلكون ميكروبيومًا جلديًا أكثر صحة وتنوّعًا، بينما يعاني من تظهر عليهم علامات الشيخوخة المبكرة من ميكروبيوم ضعيف ومضطرب.
وأوضحت الدراسة أن سطح الوجه قد يضم أكثر من 1,000 نوع مختلف من الميكروبات، لكن نوعًا واحدًا منها—Acinetobacter—برز كعامل مؤثر في إبطاء شيخوخة البشرة. فقد لوحظ أنّ نسبه أعلى لدى أصحاب المظهر الشاب، وأقل لدى من يعانون تجاعيد مبكرة أو ترهّلًا واضحًا.
وأشار خبراء الجلد إلى أنّ حاجز البشرة هو الأساس في الحفاظ على هذا المجتمع الميكروبي المفيد. فأي ضرر يلحق به— سواء نتيجة الإفراط في غسل الوجه، استخدام منظفات قاسية، أو الإفراط في التقشير— يؤدي إلى اضطراب الميكروبيوم، ما ينعكس مباشرة بجفاف، احمرار، تهيّج، وشيخوخة مبكرة.
كما أن نمط الحياة يلعب دورًا أساسيًا: النوم الجيّد، شرب كميات كافية من الماء، ممارسة الرياضة وتناول غذاء غني بالخضار، الفواكه، والأطعمة المخمّرة… جميعها تدعم ازدهار هذه البكتيريا الجيدة.
وأكد الأطباء أن هذا المجال العلمي يشهد تطورًا سريعًا، وقد يمهد لثورة جديدة في عالم العناية بالبشرة، تقوم على تعزيز البكتيريا النافعة بدل القضاء عليها.
صحة وتغذية
موضة وجمال
شبابك
الحقيقي"...
كشفته
الدراسات
بعد الضجة حول رعاية جيف بيزوس وزوجته لحفل ميت غالا 2026... هكذا علّقت آنا وينتور!
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
أخبار لبنان
08:36
ديوانُ المحاسبة عن ملف "مبنى قصابيان": إعفاء حرب من العقوبات وتحميل صحناوي مسؤولية الأضرار اللاحقة بالخزينة العامة
2
أخبار دولية
13:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
أخبار دولية
13:17
بالصور... سيارة البابا فرنسيس تحوّلت إلى عيادة متنقلة لأطفال غزة
3
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
أمن وقضاء
09:20
ضبط شحنة مخدرات موضّبة داخل هيكل سيارة آتية من أوروبا... وتفكيك شبكة تهريب دولية بالتعاون مع السعودية
4
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
5
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
6
أخبار لبنان
10:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
10:53
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي... إليكم جدول الأعمال
7
خبر عاجل
12:16
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
خبر عاجل
12:16
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
8
أخبار لبنان
12:38
العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف
أخبار لبنان
12:38
العماد رودولف هيكل من جامعة الروح القدس - الكسليك: الجيش قوي ولا خوف عليه وهو قادر على الصمود بوجه العواصف
