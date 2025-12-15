أول جلسة تصوير لهما...عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم تتشارك الأضواء مع ابنها (صور)

ظهرت عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم على غلاف العدد الجديد من مجلةElle Germany إلى جانب ابنها هنري صامويل البالغ من العمر 20 عامًا، في أول جلسة تصوير مشتركة تجمعهما.

الجلسة التي التقطها المصوّر الشهير رانكين، قدّم فيها الثنائي حوارًا تحدثا خلاله عن المسار المهني، والحكمة العائلية، وكيف تغيّرت صناعة عرض الأزياء عبر السنوات.

وعبّرت كلوم (52 عاما) عن فخرها الكبير بابنها، وكتبت على إنستغرام: "من هذا الشاب الوسيم بجانبي؟ اسمحوا لي أن أقدّم لكم ابني الذكي، الطريف، الطيب والمحب هنري. أنا فخورة بك جدًا! أحبك… ماما".

ويُعد هنري ثاني أكبر أطفال كلوم الأربعة. وهي تشارك أبناءها الأربعة: ليني (21 عاما)، يوهان (19 عامًا)، ولو (16 عامًا) مع زوجها السابق المغني سيل.