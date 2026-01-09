بعد الشائعات المنتشرة حول خضوعها لعمليات تجميل... كيندال جينر تخرج عن صمتها!

تطرقت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر إلى الشائعات المنتشرة حول خضوعها لعمليات تجميل، وذلك خلال حلولها ضيفةً ضمن بودكاست "In Your Dreams".

وقالت جينر: "لن أجلس هنا لأقنع أي شخص بأنني لم أخضع لأي عملية تجميل، فهناك عالم كامل على الإنترنت يعتقد أنني خضعت لعملية إعادة بناء كاملة للوجه".

ونفت جينر بشكل قاطع شائعات خضوعها لعملية تجميل قائلةً: "لم أخضع أبدًا لأي جراحة تجميلية في وجهي. لم أقم بأي عملية تجميل".

وأضافت نجمة تلفزيون الواقع أنها تعتقد أن أنفها أصبح أنحف مع مرور السنوات، لكنها تعزو ذلك إلى استخدامها دواء "أكيوتان"، وهو دواء لعلاج حب الشباب الشديد.

