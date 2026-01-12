كارثة أزياء على السجادة الحمراء… إطلالات صادمة تُشعل الجدل في الغولدن غلوب 2026





وشهد الحفل هذا العام حضور أسماء بارزة، من بينها سيلينا غوميز المرشحة عن Only Murders in the Building، ومايكل بي. جوردن الذي كان مرشحا عن فيلم Sinners، إلى جانب منافسة قوية بين أفلام بارزة على جائزة أفضل فيلم – دراما.



لكن حديث الموضة لم يكن كله إيجابيًا، إذ رصدت وسائل إعلام عالمية أسوأ الإطلالات على السجادة الحمراء، والتي أثارت موجة انتقادات واسعة، وفق ما نقل موقع



أقيم الأحد حفل جوائز Golden Globes 2026، حيث توافد نجوم الصف الأول إلى السجادة الحمراء في استعراض ضخم للأزياء الفاخرة واللمسات الجريئة. وبينما تألق بعض النجوم بإطلالات أنيقة ومتقنة، أخفق آخرون تمامًا ولفتوا الأنظار بإطلالات وُصفت بالغريبة والمبالغ فيها.

وشهد الحفل هذا العام حضور أسماء بارزة، من بينها سيلينا غوميز المرشحة عن Only Murders in the Building، ومايكل بي. جوردن الذي كان مرشحا عن فيلم Sinners، إلى جانب منافسة قوية بين أفلام بارزة على جائزة أفضل فيلم – دراما.

لكن حديث الموضة لم يكن كله إيجابيًا، إذ رصدت وسائل إعلام عالمية أسوأ الإطلالات على السجادة الحمراء، والتي أثارت موجة انتقادات واسعة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

1. جينيفر لوبيز ظهرت بفستان شبكي مبالغ فيه كشف بطنها بشكل لافت، مع ذيل تول طويل.





2. جينيفر لورنس بدت شبه عارية بفستان شفاف بالكامل، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل.





Charli XCX3. اختارت فستانًا غريبًا مزينًا بالريش مع مجوهرات كثيفة اعتُبرت مبالغة.





4. كريستين بيل عادت بإطلالة مستوحاة من تسعينيات القرن الماضي وُصفت بالمملة وغير المتناسقة.





5. لايتون ميستر بدت وكأنها خرجت من مسلسل قديم بفستان لامع بلا أكتاف.





6. جينا أورتيغا أثارت الجدل بفستان أسود جريء بقصّات حادة وشرّابات لافتة.





7. باركر بوسي اختارت فستانًا أصفر مبالغًا فيه بطابع مسرحي.





8. ناتاشا ليون ظهرت بإطلالة أعادت الأذهان إلى حفلات المدارس في التسعينيات.





9. جينيفر غودوين تصدّرت قائمة الأسوأ بفستان أسود لامع غير متناسق مليء باللآلئ.





Snoop Dogg10. بدا وكأنه متجه إلى مناسبة مختلفة تمامًا ببدلة ساتان تشبه ملابس النوم.





11. إيميلي بلانت ظهرت بإطلالة محافظة أقرب إلى حفلات الشاي منها إلى حفل جوائز.





Lisa12. أثارت الانتقادات بإطلالة وُصفت بأنها أقرب إلى أزياء الهالوين.





13. أميليا غراي اختارت فستانًا مبهرجًا بقصّات جريئة ومجوهرات ضخمة. 13. أميليا غراي اختارت فستانًا مبهرجًا بقصّات جريئة ومجوهرات ضخمة.