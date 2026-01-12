الأخبار
كارثة أزياء على السجادة الحمراء… إطلالات صادمة تُشعل الجدل في الغولدن غلوب 2026
موضة وجمال
2026-01-12 | 09:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كارثة أزياء على السجادة الحمراء… إطلالات صادمة تُشعل الجدل في الغولدن غلوب 2026
أقيم الأحد حفل جوائز Golden Globes 2026، حيث توافد نجوم الصف الأول إلى السجادة الحمراء في استعراض ضخم للأزياء الفاخرة واللمسات الجريئة. وبينما تألق بعض النجوم بإطلالات أنيقة ومتقنة، أخفق آخرون تمامًا ولفتوا الأنظار بإطلالات وُصفت بالغريبة والمبالغ فيها.
وشهد الحفل هذا العام حضور أسماء بارزة، من بينها سيلينا غوميز المرشحة عن Only Murders in the Building، ومايكل بي. جوردن الذي كان مرشحا عن فيلم Sinners، إلى جانب منافسة قوية بين أفلام بارزة على جائزة أفضل فيلم – دراما.
لكن حديث الموضة لم يكن كله إيجابيًا، إذ رصدت وسائل إعلام عالمية أسوأ الإطلالات على السجادة الحمراء، والتي أثارت موجة انتقادات واسعة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
:
1. جينيفر لوبيز ظهرت بفستان شبكي مبالغ فيه كشف بطنها بشكل لافت، مع ذيل تول طويل.
2. جينيفر لورنس بدت شبه عارية بفستان شفاف بالكامل، ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل.
Charli XCX3. اختارت فستانًا غريبًا مزينًا بالريش مع مجوهرات كثيفة اعتُبرت مبالغة.
4. كريستين بيل عادت بإطلالة مستوحاة من تسعينيات القرن الماضي وُصفت بالمملة وغير المتناسقة.
5. لايتون ميستر بدت وكأنها خرجت من مسلسل قديم بفستان لامع بلا أكتاف.
6. جينا أورتيغا أثارت الجدل بفستان أسود جريء بقصّات حادة وشرّابات لافتة.
7. باركر بوسي اختارت فستانًا أصفر مبالغًا فيه بطابع مسرحي.
8. ناتاشا ليون ظهرت بإطلالة أعادت الأذهان إلى حفلات المدارس في التسعينيات.
9. جينيفر غودوين تصدّرت قائمة الأسوأ بفستان أسود لامع غير متناسق مليء باللآلئ.
Snoop Dogg10. بدا وكأنه متجه إلى مناسبة مختلفة تمامًا ببدلة ساتان تشبه ملابس النوم.
11. إيميلي بلانت ظهرت بإطلالة محافظة أقرب إلى حفلات الشاي منها إلى حفل جوائز.
Lisa12. أثارت الانتقادات بإطلالة وُصفت بأنها أقرب إلى أزياء الهالوين.
13. أميليا غراي اختارت فستانًا مبهرجًا بقصّات جريئة ومجوهرات ضخمة.
15. كريس بيرفيتي خطف الأنظار ببدلة زرقاء فاقعة مع وردة فضية وحذاء لامع بكعب.
فنّ
موضة وجمال
أزياء
السجادة
الحمراء…
إطلالات
صادمة
تُشعل
الجدل
الغولدن
التالي
ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)
بعد الشائعات المنتشرة حول خضوعها لعمليات تجميل... كيندال جينر تخرج عن صمتها!
السابق
مقالات ذات صلة
فنّ
08:39
حريق مفاجئ خلف كواليس الغولدن غلوب يشعل الجدل… وغضب بسبب جائزة أُعلنت أثناء الإعلانات
فنّ
08:39
حريق مفاجئ خلف كواليس الغولدن غلوب يشعل الجدل… وغضب بسبب جائزة أُعلنت أثناء الإعلانات
فنّ
2025-11-17
أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)
فنّ
2025-11-17
أريانا غراندي وسينثيا إريفو تثيران الجدل مجددًا بتصرّف غريب على السجادة الحمراء (فيديو)
فنّ
10:18
لحظة محرجة بين تيموثي شالاميه وكايلي جينر في الغولدن غلوب... وجدل حول علاقتهما (فيديو)
فنّ
10:18
لحظة محرجة بين تيموثي شالاميه وكايلي جينر في الغولدن غلوب... وجدل حول علاقتهما (فيديو)
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-18
ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-18
ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل
موضة وجمال
10:01
ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)
موضة وجمال
10:01
ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)
موضة وجمال
2026-01-09
بعد الشائعات المنتشرة حول خضوعها لعمليات تجميل... كيندال جينر تخرج عن صمتها!
موضة وجمال
2026-01-09
بعد الشائعات المنتشرة حول خضوعها لعمليات تجميل... كيندال جينر تخرج عن صمتها!
موضة وجمال
2026-01-06
سرّ الكرات الصوفية فوق القبعات… قصتها تعود لقرون مضت وهدفها كان أعمق من الموضة: إليكم الحكاية
موضة وجمال
2026-01-06
سرّ الكرات الصوفية فوق القبعات… قصتها تعود لقرون مضت وهدفها كان أعمق من الموضة: إليكم الحكاية
موضة وجمال
2026-01-05
ثقب في الأنف وأسنان سوداء وشعر أزرق… نورث ويست تفاجئ المتابعين بإطلالة غير مألوفة (صور)
موضة وجمال
2026-01-05
ثقب في الأنف وأسنان سوداء وشعر أزرق… نورث ويست تفاجئ المتابعين بإطلالة غير مألوفة (صور)
أخبار دولية
13:50
حزب العدالة والتنمية: اشتباكات حلب شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض عملية السلام في تركيا
أخبار دولية
13:50
حزب العدالة والتنمية: اشتباكات حلب شكلت محاولة من المقاتلين الأكراد لتقويض عملية السلام في تركيا
آخر الأخبار
14:22
مريضة في المستشفى اللبناني الجعيتاوي بحاجة لبلاكيت فئة A+ للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 092094-81
آخر الأخبار
14:22
مريضة في المستشفى اللبناني الجعيتاوي بحاجة لبلاكيت فئة A+ للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 092094-81
آخر الأخبار
11:39
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة مقطوعة أمام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج
آخر الأخبار
11:39
التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة مقطوعة أمام كل المركبات بسبب تراكم الثلوج
منوعات
05:10
"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)
منوعات
05:10
"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام
تقارير نشرة الاخبار
13:27
استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:27
استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
أخبار لبنان
12:02
شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
12:02
شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
خبر عاجل
05:52
الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص
خبر عاجل
05:52
الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص
خبر عاجل
11:23
ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك
خبر عاجل
11:23
ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك
خبر عاجل
09:25
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل
خبر عاجل
09:25
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل
