ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تتألّق بإطلالة رومانسية في عيد الحب (صور)

احتفلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب بعيد الحب بطريقة مميّزة، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على إنستغرام مجموعة صور استعرضت فيها إطلالة رومانسية لافتة حملت طابعاً أنيقاً ودافئاً.

وأرفقت بيرلا الصور بعبارة "حين يلتقي الجمال بالحب… عيد حب سعيد"، في رسالة جمعت بين الجمال والحب، وظهرت بفستان أنيق من توقيع المصمم جان لوي ساباجي، مع تنسيق خاص بإشراف خبير الصورة إيلي مشنتف، ومكياج من توقيع بسام فتوح.

الصور التي التُقطت في استوديو احترافي وسط ديكور مفعم بالورود والشموع، لاقت تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين أثنوا على أناقتها وإحساسها العالي، حيث حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة.

وتؤكد بيرلا من خلال هذه الإطلالة حضورها القوي على مواقع التواصل، محافظةً على صورة تجمع بين الرقي والأنوثة في مناسبات خاصة كهذه.