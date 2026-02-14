بيونسيه تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة... شعر قصير باللون الأشقر! (صور)

احتفلت النجمة العالمية بيونسيه بفعاليات "سوبر بول" لعام 2026 بإطلالة جديدة لافتة، حيث كشفت عبر حسابها على إنستغرام عن قصة شعر مختلفة تماماً.

وظهرت بيونسيه، البالغة من العمر 44 عاماً، بقصة "بوب" قصيرة باللون الأشقر، في تغيير واضح عن إطلالاتها السابقة، وذلك في مجموعة صور نشرتها من دون تعليق.

والتُقطت الصور داخل طائرة خاصة، حيث بدت النجمة واقفة إلى جانب شاشة كبيرة، في إشارة إلى أجواء المباراة. كما حملت إحدى الصور طابعاً يشبه صور الكاميرات الفورية، ممهورة بتاريخ 8 فبراير 2026.

وأثارت الإطلالة الجديدة تفاعلاً واسعاً بين متابعيها، الذين أشادوا بجرأتها وقدرتها الدائمة على تجديد صورتها بأسلوب عصري ولافت.