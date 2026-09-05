إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا

نجحت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب في حجز مكانها ضمن قائمة أفضل 40 متسابقة (Top 40) في مسابقة ملكة جمال العالم المقامة في فيتنام، بعدما تأهلت ضمن أفضل 10 متسابقات (Top 10) عن منطقة آسيا وأوقيانوسيا في المرحلة الأولى من التصفيات.



وجاء تأهل بيرلا إلى جانب مجموعة من المتسابقات اللواتي حجزن أماكنهن عبر تحديات وجوائز أُقيمت خلال التحضيرات السابقة لحفل التتويج، فيما كانت ملكة جمال لبنان من بين المتسابقات اللواتي اختارتهن لجنة التحكيم مباشرةً للانتقال إلى المرحلة التالية.



وتوزّعت بطاقات التأهل عن آسيا وأوقيانوسيا على الشكل الآتي:



اختيارات لجنة التحكيم: لبنان، الصين، الهند، تركيا وجزر كوك.

Top Model of Asia and Oceania: فيتنام.

Beauty with a Purpose: ماليزيا.

Head to Head Challenge: الفلبين.

Multimedia Winner: إندونيسيا.

People's Choice: كمبوديا.



وبهذا التأهل، تواصل بيرلا حرب مشوارها في المنافسة على لقب ملكة جمال العالم، ممثلةً لبنان في المراحل المقبلة من المسابقة.