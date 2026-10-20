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حمالة بـ50 مليون دولار... كايلي جينر مفاجأة عرض "فيكتوريا سيكريت": وهذا ردّ فعل حبيبها المشهور (فيديو)

موضة وجمال
2026-10-20 | 09:49
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حمالة بـ50 مليون دولار... كايلي جينر مفاجأة عرض &quot;فيكتوريا سيكريت&quot;: وهذا ردّ فعل حبيبها المشهور (فيديو)
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حمالة بـ50 مليون دولار... كايلي جينر مفاجأة عرض "فيكتوريا سيكريت": وهذا ردّ فعل حبيبها المشهور (فيديو)

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع ورائدة الأعمال كايلي جينر للمرة الأولى على منصة عرض أزياء "فيكتوريا سيكريت" (Victoria’s Secret)، مرتديةً حمالة الصدر الشهيرة "Fantasy Bra" المرصّعة بالألماس، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 50 مليون دولار، في عودة لافتة لهذا التصميم الفاخر إلى عروض العلامة التجارية للمرة الأولى منذ عام 2018.

وأطلّت جينر، البالغة من العمر 29 عامًا، بتنورة قصيرة شفافة وحذاء بكعب شفاف، مع أجنحة بيضاء من الريش، فيما خطفت القطعة المرصّعة بالأحجار الكريمة الأنظار.

وتضمّ الحمالة 4410 ألماسات طبيعية، تتوسّطها ماسة صفراء فاخرة بوزن 75.54 قيراطًا. وقد استغرق إنجازها أكثر من ألف ساعة من العمل، بمشاركة 15 حرفيًا متخصصًا، فيما يقلّ وزنها قليلًا عن أربعة أرطال.

وتُعدّ هذه القطعة الأغلى في تاريخ تصاميم "Fantasy Bra"، إذ تتجاوز بنحو 35 مليون دولار الرقم القياسي السابق، وفقًا لمجلة "فوغ".

وأثار ردّ فعل حبيبها، النجم تيموثي شالاميه، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وهو يُبدي إعجابه بإطلالتها، متفاعلًا مع الجمهور أثناء مرورها على منصة العرض، في مشهد وثّقه فيديو انتشر على نطاق واسع عبر المنصات الرقمية.

 


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