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بعيداً عن الرياضة… أزياء اللاعبين وشريكاتهم تلفت الأنظار في Ballon D’Or 2026

موضة وجمال
2026-10-27 | 05:25
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بعيداً عن الرياضة… أزياء اللاعبين وشريكاتهم تلفت الأنظار في Ballon D’Or 2026
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بعيداً عن الرياضة… أزياء اللاعبين وشريكاتهم تلفت الأنظار في Ballon D’Or 2026

شهد مسرح لندن بالاديوم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 في دورته السبعين، وسط حضور حافل جمع بين أساطير المستطيل الأخضر ونجمات المجتمع والفن، لتتحول السجادة الحمراء إلى منصة استعراض لأحدث صيحات الموضة والأناقة العالمية.

فلم تكن الأناقة أقلّ بريقاً من الإنجازات الرياضية، حيث فرضت قواعد اللباس الرسمي "Black Tie" نفسها بلمسات عصرية مبتكرة. 

فقد لفت اللاعب الشاب لامين يامال الأنظار ببدلة سوداء قصيرة مخصصة من دار شانيل زُيِّنت بوردة زهرية ضخمة، متألقاً برفقة شريكته إينيس غارسيا التي اختارت فستاناً أسود طويلاً بأكمام طويلة وقفيزات مدمجة وحشوات أكتاف درامية، ليتناسق مع بدلة يامال.
 


كما ظهر كيليان إمبابي بتوكسيدو مخملي فاخر من ديور وساعة هوبلو أضافت طابعاً فخماً على الإطلالة.
 

بينما ابتعد عثمان ديمبيلي عن الإطلالة التقليدية ببدلة كاملة باللون البني مع ربطة عنق من اللون نفسه، وأضاف نظارات داكنة زادت الإطلالة تميّزاً.
 

من جانبها، خطفت أليكسيا بوتياس الأنظار بفستان كريمي طويل بقصة واسعة مطرّزة بالريش، وبطيّات ناعمة، مع فتحة جانبية طويلة تزيّن الجانب السفلي.  
 

بينما تألقت الممثلة صوفي تيرنر ببدلة رسمية سوداء مزدوجة الصدر بصفتها سفيرة دار Louis Vuitton الراعي الرسمي لصناديق حفظ الجوائز.


وظهر بطل الحفل هاري كين بإطلالة كلاسيكية تزيّنها زهرة الخشخاش التذكارية إلى جانب زوجته كيتي جودلاند، التي تألقت بفستان أسود أنيق مكشوف الأكتاف وحقيبة بيركين فاخرة.
 

‎أنعشت هذه الليلة الذاكرة بأن حفل الكرة الذهبية لم يعد مجرد تقييم لأداء اللاعبين داخل الملاعب فحسب، بل أصبح الحدث الأبرز الذي تلتقي فيه الرياضة بالفخامة والأناقة العالمية.
 
 

موضة وجمال

الرياضة…

أزياء

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وشريكاتهم

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Ballon

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