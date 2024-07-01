ترقبوا نشرة الاخبار المسائية مباشرة بعد حفل اطلاق حملة "مشوار رايحين مشوار"

"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء

"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء

يمكنكم متابعة نهائي بطولة آسيا للإناث في كرة السلة لما دون 18 سنة بين لبنان والفيليبين مباشرة عبر شاشة الـLB2 في هذه الأثناء